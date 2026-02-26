Ronaldo gây xúc động

Cristiano Ronaldo lên tiếng động viên Lindsey Vonn khi huyền thoại trượt tuyết Mỹ tiết lộ cô từng suýt phải cắt bỏ chân sau cú ngã nghiêm trọng.

Lindsey Vonn xúc động vì lời động viên của Ronaldo.

Cristiano Ronaldo không chỉ tạo dấu ấn trên sân cỏ, anh còn thể hiện sự đồng cảm với những nhà vô địch ở môn thể thao khác.

Sau khi Lindsey Vonn chia sẻ đoạn video về tai nạn kinh hoàng tại Milano-Cortina, Ronaldo đã gửi một thông điệp đầy cảm xúc.

Vonn, 41 tuổi, bị gãy xương chày phức tạp, gãy đầu xương mác, gãy mắt cá và mắc hội chứng chèn ép khoang sau cú va chạm ở cổng đầu tiên khi trở lại thi đấu Olympic mùa đông.

Cô phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài sáu giờ và được trực thăng đưa rời đường đua. Trong video, Vonn cho biết bác sĩ Tom Hackett đã thực hiện thủ thuật mở cân (fasciotomy), rạch hai bên cẳng chân để giảm áp lực và cứu được chân cho cô.

Ronaldo viết: "Những nhà vô địch được định nghĩa bởi khoảnh khắc họ chiến thắng và khoảnh khắc họ từ chối bỏ cuộc. Những ngọn núi bạn chinh phục chưa bao giờ lớn hơn sức mạnh bạn mang trong mình. Hãy tiếp tục chiến đấu. Huyền thoại luôn đứng dậy".

Vonn đáp lại: "Nhận được điều này từ anh có ý nghĩa rất lớn với tôi". Nhiều ngôi sao thể thao khác cũng gửi lời động viên, trong đó có Zlatan Ibrahimovic, Garbine Muguruza, Marion Bartoli và Allyson Felix.

Vonn hiện phải ngồi xe lăn và cho biết quá trình hồi phục xương sẽ mất khoảng một năm. Sau đó cô mới quyết định có tháo các thanh kim loại cố định hay không và mới có thể phẫu thuật dây chằng chéo trước (ACL), vốn đã bị rách một tuần trước Thế vận hội.

Cô đã trải qua tổng cộng năm ca phẫu thuật tại Italy, bao gồm một ca để xử lý tình trạng thiếu máu do mất máu nhiều. Trên mạng xã hội, Vonn thừa nhận cuộc chiến tinh thần còn khắc nghiệt hơn thể chất, nhưng khẳng định sẽ tìm cách để quay trở lại.

