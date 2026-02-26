Ronaldo mua 25% cổ phần Almeria

Siêu sao người Bồ Đào Nha mở rộng hoạt động kinh doanh thể thao khi trở thành cổ đông lớn của Almeria, đội đang cạnh tranh suất thăng hạng La Liga.

Cristiano Ronaldo chính thức thông báo sở hữu 25% cổ phần của UD Almeria. Đội bóng này đang thi đấu tại Segunda Division và xếp thứ ba, chỉ kém hai đội dẫn đầu là Racing Santander và CD Castellon lần lượt một và hai điểm. Cơ hội thăng hạng lên La Liga vẫn rộng mở.

Chi tiết tài chính của thương vụ không được công bố. Khoản đầu tư này được thực hiện thông qua CR7 Sports Investments, công ty con mới thành lập của CR7 SA, tập đoàn mà Ronaldo sử dụng để quản lý các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể thao.

Trong thông cáo phát đi hôm 26/2, Ronaldo cho biết: “Tôi luôn muốn đóng góp cho bóng đá theo cách vượt ra ngoài sân cỏ. Almeria là CLB có nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển rõ ràng. Tôi hào hứng được đồng hành cùng ban lãnh đạo trong giai đoạn tiếp theo của đội bóng”.

CR7 Sports Investments được giới thiệu là đơn vị chuyên đánh giá và triển khai các cơ hội chiến lược trong thể thao chuyên nghiệp. Việc rót vốn vào Almeria cho thấy Ronaldo tiếp tục mở rộng dấu ấn ở lĩnh vực đầu tư, song song với sự nghiệp thi đấu.

Chủ tịch Almeria, Mohamed Al Khereiji, xác nhận thương vụ và bày tỏ sự hài lòng. “Chúng tôi rất vui khi Cristiano chọn đầu tư vào CLB. Anh ấy hiểu rõ các giải đấu Tây Ban Nha và nhìn thấy tiềm năng mà chúng tôi đang xây dựng, từ đội một đến học viện”, ông nói.

Những ngày gần đây, tại Almeria xuất hiện tin đồn Ronaldo có thể khép lại sự nghiệp trong màu áo đội bóng này, thậm chí sau tuổi 40. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều đang được chuẩn bị là thương vụ mua cổ phần, không phải một bản hợp đồng thi đấu.

Đây là khoản đầu tư lớn đầu tiên của Ronaldo vào một CLB tại Tây Ban Nha. Sau nhiều năm gắn bó với La Liga trong màu áo Real Madrid, lần trở lại này của anh mang màu sắc hoàn toàn khác: từ cầu thủ sang nhà đầu tư.