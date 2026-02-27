Mức lỗ gây sốc của Chelsea

Chelsea ghi nhận khoản lỗ trước thuế lớn nhất lịch sử bóng đá Anh mùa 2024/25, nhưng CLB khẳng định tình hình tài chính đã nằm trong kiểm soát.

Theo báo cáo European Club Finance and Investment Landscape do UEFA công bố, Chelsea lỗ 407 triệu euro, tương đương 342 triệu bảng, trong năm tài chính 2024/25.

Đây là mức thâm hụt cao nhất từng được ghi nhận tại Anh và chỉ đứng sau kỷ lục 555 triệu euro của Barcelona mùa 2020/21.

Mùa giải này đánh dấu năm thứ ba trọn vẹn Chelsea hoạt động dưới quyền sở hữu của tập đoàn do Clearlake Capital và Todd Boehly đứng đầu. Con số thua lỗ vượt xa các CLB khác trong top 10 châu Âu. Juventus, Ajax, Manchester City hay Tottenham đều có mức âm thấp hơn đáng kể.

UEFA không công bố chi tiết cấu thành khoản lỗ. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết phần lớn con số đến từ các điều chỉnh kế toán, bao gồm việc ghi giảm giá trị cầu thủ và tài sản. Ngoài ra, Chelsea còn chịu phạt 31 triệu euro do vi phạm hai quy định tài chính của UEFA mùa trước.

Tổng lỗ ba năm theo cách tính của UEFA lên tới 622 triệu euro. Con số này vượt xa giới hạn 60 triệu euro theo quy tắc Football Earnings. Dù vậy, Chelsea đã đạt thỏa thuận dàn xếp với UEFA từ mùa hè năm ngoái. Theo thỏa thuận, nếu mức lỗ nằm trong kế hoạch đã đăng ký, CLB sẽ không bị áp thêm án phạt.

Ở đấu trường quốc nội, các nguồn tin khẳng định Chelsea không vi phạm quy định lợi nhuận và bền vững của Premier League. Con số trình lên giải quốc nội có thể khác với báo cáo gửi UEFA do cách tính khấu hao và giao dịch nội bộ khác nhau.

Chelsea tin rằng khoản lỗ lớn phản ánh quá trình tái cấu trúc tài chính hơn là hiệu suất vận hành hiện tại. Mùa hè trước, CLB thu về khoảng 300 triệu bảng từ bán cầu thủ. Việc trở lại Champions League cũng hứa hẹn tăng doanh thu, với ước tính khoảng 80 triệu bảng tiền thưởng đã được ghi nhận.

Báo cáo tài chính chi tiết mùa 2024-25 sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng tới.

