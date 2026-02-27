Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bốc thăm Champions League: Real lại gặp Man City

  • Thứ sáu, 27/2/2026 17:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid gặp đối thủ mạnh là Man City ở vòng loại trực tiếp thứ 2 của Champions League mùa giải 2025/26.

Courtois dự đoán đúng kết quả bốc thăm.

"Chắc chắn Real Madrid sẽ gặp Manchester City. Ai cũng biết điều đó", Thibaut Courtois mạnh dạn phát biểu trước ngày lễ bốc thăm diễn ra lúc 18h tại Nyon (Thụy Sĩ).

Đúng như dự đoán của thủ thành người Bỉ, lá thăm từ cựu danh thủ Ivan Rakitic đưa Real Madrid gặp Man City. Real đã đụng độ đối thủ đến từ Manchester trong 5 mùa Champions League gần nhất.

Tính rộng hơn, từ mùa 2019/20, 2 CLB này chạm trán đến 6 lần ở đấu trường châu lục, nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào.

boc tham Champions League anh 1

Kết quả bốc thăm.

Con đường đến chung kết của "Nhà vua Champions League" Real Madrid sẽ rất khó khăn. Nếu vượt qua Man City, Vinicius cùng đồng đội có thể phải đánh bại cả Bayern ở tứ kết, sau đó sẽ là nhiều đối thủ mạnh như PSG, Chelsea hoặc Liverpool ở bán kết.

Ngoài cặp đấu được mong chờ giữa Real Madrid và Man City, cổ động viên còn kỳ vọng thêm nhiều trận "chung kết sớm" tại vòng 1/8 Champions League năm nay.

PSG, đội đương kim vô địch, vừa phải chật vật đánh bại AS Monaco ở vòng play-off, sẽ đối đầu thử thách khó khăn mang tên Chelsea, nhà đương kim vô địch thế giới cấp CLB. Ở cặp còn lại, Barcelona sẽ đụng độ Newcastle.

Arsenal, đội bóng dẫn đầu vòng phân hạng sẽ gặp Bayer Leverkusen, trong khi Bayern Munich gặp Atalanta, đội bóng vừa lội ngược dòng để đánh bại một đối thủ đến từ Bundesliga khác là Dortmund.

Các trận lượt đi vòng 16 đội sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/3, và các trận lượt về sẽ được chơi vào ngày 18 và 19/3. Các đội hạt giống (top 8 ở vòng phân hạng) sẽ được chơi lượt về trên sân nhà.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đội nữ Arsenal vô địch C1

Đêm 24/5 (giờ Hà Nội), Arsenal W.F.C đánh bại Barcelona Femeni 1-0 để lên ngôi Women’s Champions League.

05:45 25/5/2025

Duy Anh

bốc thăm Champions League Thibaut Courtois Champions League Cúp C1 Real Madrid

    Đọc tiếp

    Chuyen kho tin ve Lampard o Chelsea hinh anh

    Chuyện khó tin về Lampard ở Chelsea

    40 phút trước 18:06 27/2/2026

    0

    Trong suốt 18 tháng dẫn dắt Chelsea, huyền thoại CLB Frank Lampard chưa từng có bất kỳ cuộc trao đổi nào với ông chủ khi đó là Roman Abramovich.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý