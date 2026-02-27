Bốc thăm Champions League: Real lại gặp Man City

Real Madrid gặp đối thủ mạnh là Man City ở vòng loại trực tiếp thứ 2 của Champions League mùa giải 2025/26.

Courtois dự đoán đúng kết quả bốc thăm.

"Chắc chắn Real Madrid sẽ gặp Manchester City. Ai cũng biết điều đó", Thibaut Courtois mạnh dạn phát biểu trước ngày lễ bốc thăm diễn ra lúc 18h tại Nyon (Thụy Sĩ).

Đúng như dự đoán của thủ thành người Bỉ, lá thăm từ cựu danh thủ Ivan Rakitic đưa Real Madrid gặp Man City. Real đã đụng độ đối thủ đến từ Manchester trong 5 mùa Champions League gần nhất.

Tính rộng hơn, từ mùa 2019/20, 2 CLB này chạm trán đến 6 lần ở đấu trường châu lục, nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào.

Kết quả bốc thăm.

Con đường đến chung kết của "Nhà vua Champions League" Real Madrid sẽ rất khó khăn. Nếu vượt qua Man City, Vinicius cùng đồng đội có thể phải đánh bại cả Bayern ở tứ kết, sau đó sẽ là nhiều đối thủ mạnh như PSG, Chelsea hoặc Liverpool ở bán kết.

Ngoài cặp đấu được mong chờ giữa Real Madrid và Man City, cổ động viên còn kỳ vọng thêm nhiều trận "chung kết sớm" tại vòng 1/8 Champions League năm nay.

PSG, đội đương kim vô địch, vừa phải chật vật đánh bại AS Monaco ở vòng play-off, sẽ đối đầu thử thách khó khăn mang tên Chelsea, nhà đương kim vô địch thế giới cấp CLB. Ở cặp còn lại, Barcelona sẽ đụng độ Newcastle.

Arsenal, đội bóng dẫn đầu vòng phân hạng sẽ gặp Bayer Leverkusen, trong khi Bayern Munich gặp Atalanta, đội bóng vừa lội ngược dòng để đánh bại một đối thủ đến từ Bundesliga khác là Dortmund.

Các trận lượt đi vòng 16 đội sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/3, và các trận lượt về sẽ được chơi vào ngày 18 và 19/3. Các đội hạt giống (top 8 ở vòng phân hạng) sẽ được chơi lượt về trên sân nhà.