Thói quen nhỏ làm nên Quả bóng vàng của Dembele

Chiến thắng của Ousmane Dembele tại gala Quả bóng vàng 2025 đã khép lại một hành trình mà ít người dám tin anh có thể đi xa đến thế.

Dembele thay đổi chế độ dinh dưỡng, từ đó mang tới bước ngoặt cho sự nghiệp.

Từ “cầu thủ vỡ trận” trong mắt nhiều cổ động viên Barcelona đến ngôi sao số một thế giới trong màu áo PSG, hành trình ấy không chỉ nhờ vào tài năng thiên bẩm hay sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, mà còn xuất phát từ những thay đổi nhỏ bé nhưng bền bỉ trong thói quen sinh hoạt. Một trong số đó, tưởng chừng giản dị, lại mang tính biểu tượng: thói quen ăn chuối.

Dembele từng nổi tiếng là tín đồ của đồ ăn nhanh - pizza, hamburger và nhiều món giàu dầu mỡ khác. Nhưng vài năm trở lại đây, anh dần kỷ luật hơn với cơ thể mình. Pizza hay hamburger chỉ còn xuất hiện đôi khi sau trận đấu, còn chuối thì chưa bao giờ bị loại khỏi thực đơn.

Chính cầu thủ người Pháp từng thừa nhận: “Tôi không thể sống thiếu chuối”. Câu nói nghe có vẻ hồn nhiên, nhưng đằng sau đó là cả một nền tảng khoa học dinh dưỡng.

Theo chuyên gia Vicente Clemente, chuối là dạng “nhiên liệu tự nhiên” lý tưởng cho vận động viên: một quả trung bình cung cấp 100-120 kcal cùng 25-30 g carbohydrate - vừa đủ để nạp năng lượng nhanh mà không gây nặng bụng. Ngoài ra, chuối còn chứa 3 g chất xơ, kali (400-450 mg/quả), cùng vitamin B6, vitamin C và mangan - tất cả đều đóng vai trò quan trọng cho co cơ, dẫn truyền thần kinh và phục hồi thể lực.

Dembele vừa giành Quả bóng vàng 2025.

Điều khiến chuối trở thành lựa chọn ưa thích của các VĐV còn nằm ở sự tiện lợi. Không cần chế biến, dễ bảo quản, ít chất béo, ít natri - chuối phù hợp cho cả ba giai đoạn tập luyện: trước, trong và sau vận động. Ăn trước 60-90 phút giúp bổ sung glycogen mà không gây khó chịu dạ dày.

Trong các buổi thi đấu kéo dài, cứ mỗi 30-45 phút, một quả chuối sẽ giúp duy trì nguồn năng lượng ổn định. Và ngay sau vận động, khi kết hợp cùng protein - chẳng hạn như sữa chua hay sữa đậu nành - chuối thúc đẩy quá trình hồi phục cơ bắp và tái tổng hợp glycogen.

Dembele, nhờ thay đổi này, cải thiện đáng kể nền tảng thể lực. Nếu trước kia anh thường xuyên gặp vấn đề về chấn thương cơ bắp, thì nay sự ổn định giúp bản thân duy trì phong độ suốt cả mùa giải 2024/25, ghi 37 bàn và có 14 kiến tạo, góp công lớn vào cú ăn năm lịch sử của PSG. Có thể nói, từ một thói quen ăn uống đơn giản, anh tìm thấy lời giải cho căn bệnh “mong manh” vốn từng đeo bám mình.

Câu chuyện của Dembele cũng mang tính gợi mở cho bóng đá hiện đại: tài năng thôi chưa đủ, mà kỷ luật và chăm chút từng chi tiết mới làm nên sự khác biệt. Một quả chuối không biến ai thành Quả bóng vàng, nhưng sự kiên định với thói quen nhỏ bé ấy lại phản chiếu sự trưởng thành của Dembele - một cầu thủ từng bị nghi ngờ, nay đã đứng trên đỉnh cao thế giới.