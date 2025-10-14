Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Endrick đắt hàng

  • Thứ ba, 14/10/2025 06:30 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

PSG cùng loạt CLB châu Âu như Juventus, West Ham hay Real Sociedad được cho là đang lên kế hoạch giải cứu Endrick trong tháng 1/2026.

Endrick có cơ hội sang Pháp chơi bóng.

Tương lai của thần đồng Brazil Endrick trở thành chủ đề nóng tại Real Madrid khi anh chưa được ra sân phút nào ở mùa giải 2025/26. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), PSG lên kế hoạch giải cứu tiền đạo 19 tuổi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, giữa bối cảnh West Ham, Juventus và Real Sociedad cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc.

Kể từ khi HLV Xabi Alonso tiếp quản ghế nóng ở Bernabeu, Endrick rơi vào cảnh bị bỏ quên. Sau khi bình phục chấn thương nhẹ đầu mùa, anh ngồi dự bị 5 trận liên tiếp vì chuyên môn. Đây là bước lùi rõ rệt so với mùa giải trước dưới thời Carlo Ancelotti, khi Endrick được ra sân 37 lần và ghi 7 bàn thắng. Sự xuất hiện của Franco Mastantuono càng khiến cơ hội dành cho Endrick bị thu hẹp.

Nguồn tin cho biết Real chưa tính tới việc bán đứt, song cân nhắc cho mượn để giúp Endrick lấy lại cảm giác. PSG đang dẫn đầu cuộc đua, dù mối quan hệ căng thẳng giữa hai CLB có thể khiến thương vụ trở nên phức tạp. Real Sociedad và Valencia của La Liga, cùng Juventus tại Serie A, đều đã liên hệ. Trong khi đó, West Ham được cho là đội đầu tiên gửi đề nghị hỏi mượn.

Huyền thoại Guti cũng công khai khuyên đàn em rời Bernabeu nếu không được trao cơ hội: "Một cầu thủ trẻ cần được ra sân. Nếu đến tháng 12 mà vẫn ngồi dự bị, tốt nhất Endrick nên ra đi để trưởng thành".

Về phần mình, Endrick vẫn muốn chiến đấu cho vị trí tại Real và dự định chờ đến cuối năm mới đưa ra quyết định cuối cùng. Với kỳ World Cup 2026 đang đến gần, Endrick không còn nhiều thời gian để chứng minh giá trị.

Chuyện gì đang xảy ra với Endrick?

Được kỳ vọng trở thành viên ngọc mới của Real Madrid, Endrick đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi đặt chân tới Santiago Bernabeu.

21 giờ trước

Endrick trước cơ hội cứu sự nghiệp

Endrick có thể chuyển đến Juventus để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên trước thềm World Cup 2026.

30:1819 hôm qua

Hãy để Endrick chơi bóng

Gần 70% độc giả của AS khẳng định Endrick xứng đáng được thi đấu nhiều hơn, trong bối cảnh tài năng trẻ người Brazil vẫn ngồi dự bị suốt năm trận liên tiếp và mới chỉ chơi 14% tổng số phút của Real Madrid trong năm 2025.

42:2533 hôm qua

Minh Nghi

