Endrick trước cơ hội cứu sự nghiệp

Endrick có thể chuyển đến Juventus để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên trước thềm World Cup 2026.

Theo truyền thông Italy, Juventus quan tâm sát sao đến việc chiêu mộ Endrick ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Hè qua, nhiều CLB châu Âu, trong đó có các đội Italy, Tây Ban Nha và Đức, cũng từng muốn ký hợp đồng với sao trẻ này, nhưng Real Madrid ngăn cản.

Với việc World Cup đang đến gần, Endrick khao khát tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên nhằm lấy lại niềm tin của HLV Carlo Ancelotti trước khi danh sách cuối cùng tuyển Brazil được chốt. Khả năng cao Endrick sẽ đồng ý lời đề nghị từ Juventus.

Huyền thoại Real Madrid, Guti cũng khuyên Endrick nên rời Bernabeu để phát triển sự nghiệp: "Nếu cậu ấy không có cơ hội từ nay đến tháng 12, lựa chọn tốt nhất là ra đi để tiếp tục trưởng thành. Với một cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là được ra sân".

Sau mùa ra mắt đầy khó khăn ở Santiago Bernabeu dưới thời Carlo Ancelotti, tình hình càng trở nên bế tắc khi Xabi Alonso nắm quyền. Endrick chưa có phút nào ra sân tại La Liga hay Champions League mùa 2025/26.

Chuyển đến Real Madrid với giấc mơ lớn, Endrick chưa bao giờ có một hành trình dễ dàng. Anh liên tục bị bỏ qua trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia sở hữu hàng tấn công dày đặc ngôi sao. Sự cạnh tranh khốc liệt khiến vị trí của Endrick tại tuyển Brazil cũng bị đe dọa, đặc biệt khi World Cup 2026 đang đến gần.