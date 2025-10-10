Dấu chấm hết cho Endrick

HLV Xabi Alonso có những đánh giá kỹ lưỡng về đội hình hiện tại và được cho là đã gửi danh sách 5 cầu thủ không nằm trong kế hoạch lên Chủ tịch Florentino Perez.

Endrick nằm trong danh sách thanh lý của Real.

Trong danh sách này có những cái tên đáng chú ý như Ferland Mendy, David Alaba, Raul Asencio, Brahim Diaz và Endrick. Đây đều là những cầu thủ từng được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng tại sân Bernabeu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ đang dần đánh mất vị thế của mình.

Theo AS, Real Madrid có thể bán đứt Mendy và Alaba để giảm quỹ lương, trong khi Brahim, Endrick và Asencio nhiều khả năng được đem cho mượn, trước khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh giá lại tình hình.

Ở hàng thủ, Ferland Mendy và David Alaba là hai trường hợp đáng tiếc nhất. Mendy liên tục vật lộn với chấn thương, phong độ thất thường khiến anh không còn giữ được vị trí chính thức. Trong khi đó, Alaba cũng sa sút rõ rệt sau chuỗi chấn thương dài, mất dần sự ổn định và phải nhường chỗ cho Eder Militao hay Dean Huijsen.

Cái tên tiếp theo là Raul Asencio, cầu thủ trẻ từng nổi lên từ đội Castilla (đội B của Real Madrid). Anh từng gây ấn tượng trong mùa giải trước, nhưng khi Alonso lên nắm quyền, Asencio không còn được trọng dụng và thường xuyên phải ngồi dự bị.

Trên hàng công, Brahim Diaz được cho là không phù hợp với triết lý chiến thuật của Alonso. Tiền vệ người Morocco gốc Tây Ban Nha thường chơi tốt trong vai trò tự do, nhưng hệ thống pressing và kiểm soát bóng chặt chẽ của Alonso lại yêu cầu cao hơn.

Cái tên gây chú ý nhất là Endrick, “thần đồng Brazil” cũng đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. Ở mùa này, sao trẻ sinh năm 2007 chưa được ra sân phút nào.

Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng động thái này cho thấy Alonso đang muốn tái thiết đội hình theo hướng trẻ hóa và xây dựng bản sắc riêng tại Bernabeu.