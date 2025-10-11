Tình thế đảo ngược với Fati

Ansu Fati trải qua giai đoạn hồi sinh rực rỡ tại AS Monaco, qua đó mở ra cơ hội trở lại đội tuyển Tây Ban Nha.

Fati có cơ hội cùng tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026.

Chân sút 22 tuổi đang khoác áo Monaco theo hợp đồng cho mượn từ Barcelona. Anh tìm lại duyên ghi bàn với 6 pha lập công chỉ trong 5 trận, đồng thời góp 2 kiến tạo. Những màn trình diễn ấn tượng giúp Fati khẳng định giá trị sau nhiều mùa giải vật lộn với chấn thương và phong độ thất thường tại Barcelona và Brighton.

Ở trận Monaco hòa Nice 2-2 hôm 5/10, Fati lập cú đúp và gửi thông điệp mạnh mẽ tới những ai từng nghi ngờ khả năng hồi sinh của anh. Sự tự tin và nhạy bén trở lại trên sân cỏ của Fati khiến giới chuyên môn và người hâm mộ Tây Ban Nha phải chú ý.

HLV Luis de la Fuente cũng xác nhận Fati vẫn nằm trong tầm ngắm của "La Roja". Trong buổi họp báo trước trận gặp Georgia rạng sáng 12/10, ông cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi tất cả cầu thủ có thể góp mặt ở đội tuyển. Phong độ gần đây của Fati thật tuyệt vời cho đội tuyển".

Từng được xem là người kế thừa Lionel Messi tại Camp Nou, sự nghiệp Fati nhiều năm qua bị cản trở bởi chấn thương nghiêm trọng. Nếu được triệu tập dự World Cup, đây sẽ là bước ngoặt trong hành trình hồi sinh đầy cảm hứng của một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất bóng đá Tây Ban Nha.