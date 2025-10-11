Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tình thế đảo ngược với Fati

  • Thứ bảy, 11/10/2025 21:14 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Ansu Fati trải qua giai đoạn hồi sinh rực rỡ tại AS Monaco, qua đó mở ra cơ hội trở lại đội tuyển Tây Ban Nha.

Fati có cơ hội cùng tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026.

Chân sút 22 tuổi đang khoác áo Monaco theo hợp đồng cho mượn từ Barcelona. Anh tìm lại duyên ghi bàn với 6 pha lập công chỉ trong 5 trận, đồng thời góp 2 kiến tạo. Những màn trình diễn ấn tượng giúp Fati khẳng định giá trị sau nhiều mùa giải vật lộn với chấn thương và phong độ thất thường tại Barcelona và Brighton.

Ở trận Monaco hòa Nice 2-2 hôm 5/10, Fati lập cú đúp và gửi thông điệp mạnh mẽ tới những ai từng nghi ngờ khả năng hồi sinh của anh. Sự tự tin và nhạy bén trở lại trên sân cỏ của Fati khiến giới chuyên môn và người hâm mộ Tây Ban Nha phải chú ý.

HLV Luis de la Fuente cũng xác nhận Fati vẫn nằm trong tầm ngắm của "La Roja". Trong buổi họp báo trước trận gặp Georgia rạng sáng 12/10, ông cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi tất cả cầu thủ có thể góp mặt ở đội tuyển. Phong độ gần đây của Fati thật tuyệt vời cho đội tuyển".

Từng được xem là người kế thừa Lionel Messi tại Camp Nou, sự nghiệp Fati nhiều năm qua bị cản trở bởi chấn thương nghiêm trọng. Nếu được triệu tập dự World Cup, đây sẽ là bước ngoặt trong hành trình hồi sinh đầy cảm hứng của một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Người đẹp tiết lộ câu chuyện riêng tư với Lamine Yamal

Câu chuyện tình cảm xoay quanh Lamine Yamal tiếp tục gây xôn xao sau khi influencer Fati Vazquez, lên tiếng tiết lộ những chi tiết thân mật về lần gặp gỡ giữa hai người tại một biệt thự ở Italy.

20:51 8/10/2025

Ansu Fati thăng hoa

Rạng sáng 5/10, cựu số 10 Barcelona ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 của Monaco trước Nice.

04:45 6/10/2025

Fati đã đúng khi rời Barcelona

Ansu Fati chứng minh quyết định rời Barcelona để khoác áo Monaco theo dạng cho mượn là bước đi phù hợp cho sự nghiệp của anh.

07:53 4/10/2025

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Minh Nghi

Tình thế đảo ngược Fati Tây Ban Nha AS Monaco Fati

    Đọc tiếp

    Tuong lai HLV Kluivert se ra sao? hinh anh

    Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

    1 giờ trước 16:08 12/10/2025

    0

    Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý