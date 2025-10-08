Người đẹp tiết lộ câu chuyện riêng tư với Lamine Yamal

Câu chuyện tình cảm xoay quanh Lamine Yamal tiếp tục gây xôn xao sau khi influencer Fati Vazquez, lên tiếng tiết lộ những chi tiết thân mật về lần gặp gỡ giữa hai người tại một biệt thự ở Italy.

Fati Vazquez từng gây chú ý khi hẹn hò Lamine Yamal.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Fati kể lại lần đầu đến nơi hẹn: “Tôi đến vào buổi sáng, tài xế đưa tôi đến biệt thự và người đại diện nói: ‘Cậu ấy đang ngủ, cứ vào gọi dậy đi’”.

Cô bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, rồi cho biết cả hai nhanh chóng phải chuẩn bị cho hoạt động đầu tiên - một chuyến đi thuyền được sắp xếp sẵn. Đáng chú ý, Fati xác nhận rằng kế hoạch này hoàn toàn trùng khớp với lịch trình mà Yamal từng dành cho một cô gái khác vài ngày trước đó: “Kế hoạch giống hệt nhau - đi thuyền, massage và đi dạo”.

Sau kỳ nghỉ ngắn ở Italy, Fati tiếp tục đến Barcelona để gặp nhóm bạn thân của Yamal. Tuy nhiên, khi biết anh từng có “buổi hẹn” tương tự với người khác, cô quyết định từ chối lời mời dự sinh nhật của Yamal. Theo nhiều nguồn tin, chính buổi tiệc này là nơi Lamine Yamal và ca sĩ người Argentina, Nicki Nicole chính thức bắt đầu mối quan hệ.

Fati chọn cách giữ khoảng cách, không tham gia vào tranh cãi, nhưng cũng thừa nhận đã nghe những lời bàn tán trên mạng xã hội: “Người ta gọi cô ấy là Nicki Trepol, ý nói biết cách ‘leo thang’. Tôi không biết cô ấy nên không thể phán xét”.

Những chia sẻ của Fati khiến đời tư của Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông Tây Ban Nha. Ở tuổi 18, ngôi sao trẻ vừa là niềm kỳ vọng của Barcelona, vừa là cái tên không thể thoát khỏi ánh đèn sân khấu - cả trong lẫn ngoài sân cỏ.