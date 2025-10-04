Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cha Yamal tuyên bố 'không làm gì, sống nhờ con trai'

  Thứ bảy, 4/10/2025 18:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Mounir Nasraoui, cha của Lamine Yamal, khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng video chiên gà viên kèm câu nói hài hước sẽ "sống nhờ con trai".

Cách đây ít hôm, ông Nasraoui phát livestream về chủ đề nấu ăn trên Instagram, đồng thời đáp trả những người chỉ trích lối sống của mình. "Nhiều người nói tôi chẳng làm gì, chỉ sống nhờ con trai. Đúng vậy đấy, cảm ơn con trai, bố sẽ luôn biết ơn và sống nhờ con", ông nửa đùa nửa thật.

Theo Goal, câu nói của ông Nasraoui dường như là một trò đùa trên mạng, song là hình ảnh phản chiếu của một người cha tự hào, có phần ngông nghênh. Bản thân ông luôn sát cánh cùng con trai trên hành trình trở thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.

Trong video, ông Nasraoui cũng lên tiếng về bình luận "con trai tôi là người giỏi nhất thế giới" tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025. Ông khẳng định: "Tôi chẳng nói gì sai cả. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ai muốn nói gì thì cứ nói". Tại Paris, ông còn lớn tiếng hô: "Năm sau Yamal sẽ giành Quả bóng vàng".

Không chỉ ông Nasraoui, cả mẹ Yamal - bà Sheila Ebana, cũng tạo nhiều phản ứng trái chiều khi thu tiền những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng bà. Theo Marca, bà Sheila là nhân vật chính của một sự kiện được quảng bá với thông điệp nổi bật: "Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ mẹ của cầu thủ hay nhất thế giới".

Những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng mẹ Yamal sẽ phải trả nhiều mức giá với các trải nghiệm và dịch vụ khác nhau. Với giá vé 150 euro, người hâm mộ sẽ được thưởng thức một ly cocktail chào mừng và bữa tối ba món.

Vụ Lamine Yamal phơi bày mặt tối của bóng đá hiện đại

Vụ tranh cãi giữa Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha quanh Lamine Yamal không chỉ là chuyện một chấn thương, mà là bức tranh thu nhỏ của nền bóng đá đang tự bóp nghẹt mình vì lịch thi đấu vô tận và lợi ích chồng chéo.

8 giờ trước

Yamal lại gây tranh cãi

Barcelona xác nhận Lamine Yamal nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần do tái phát chấn thương vùng mu, vấn đề từng khiến anh bỏ lỡ 4 trận trong tháng 9.

13 giờ trước

Mẹ Yamal gây tranh cãi

Sheila Ebana, mẹ của ngôi sao bóng đá trẻ Lamine Yamal, tạo nhiều phản ứng trái chiều khi thu tiền những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng bà.

34:2060 hôm qua

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Minh Nghi

Mounir Nasraoui sống nhờ Yamal Mounir Nasraoui Barcelona Yamal

