Cha Yamal tuyên bố 'không làm gì, sống nhờ con trai'

Ông Mounir Nasraoui, cha của Lamine Yamal, khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng video chiên gà viên kèm câu nói hài hước sẽ "sống nhờ con trai".

Cách đây ít hôm, ông Nasraoui phát livestream về chủ đề nấu ăn trên Instagram, đồng thời đáp trả những người chỉ trích lối sống của mình. "Nhiều người nói tôi chẳng làm gì, chỉ sống nhờ con trai. Đúng vậy đấy, cảm ơn con trai, bố sẽ luôn biết ơn và sống nhờ con", ông nửa đùa nửa thật.

Theo Goal, câu nói của ông Nasraoui dường như là một trò đùa trên mạng, song là hình ảnh phản chiếu của một người cha tự hào, có phần ngông nghênh. Bản thân ông luôn sát cánh cùng con trai trên hành trình trở thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.

Trong video, ông Nasraoui cũng lên tiếng về bình luận "con trai tôi là người giỏi nhất thế giới" tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025. Ông khẳng định: "Tôi chẳng nói gì sai cả. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ai muốn nói gì thì cứ nói". Tại Paris, ông còn lớn tiếng hô: "Năm sau Yamal sẽ giành Quả bóng vàng".

Không chỉ ông Nasraoui, cả mẹ Yamal - bà Sheila Ebana, cũng tạo nhiều phản ứng trái chiều khi thu tiền những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng bà. Theo Marca, bà Sheila là nhân vật chính của một sự kiện được quảng bá với thông điệp nổi bật: "Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ mẹ của cầu thủ hay nhất thế giới".

Những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng mẹ Yamal sẽ phải trả nhiều mức giá với các trải nghiệm và dịch vụ khác nhau. Với giá vé 150 euro, người hâm mộ sẽ được thưởng thức một ly cocktail chào mừng và bữa tối ba món.