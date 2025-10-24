Slot đã đúng khi gạt Salah

Hai pha kiến tạo trong bốn phút giúp Florian Wirtz tỏa sáng rực rỡ ở vị trí vốn thuộc về Mohamed Salah, mở ra cuộc cạnh tranh thế hệ mới trong hàng công Liverpool.

Salah mờ nhạt từ đầu mùa 2025/26.

Phải đến tận nước Đức - nơi từng đưa anh lên hàng ngũ những ngôi sao trẻ sáng giá nhất châu Âu - người hâm mộ Liverpool mới được thấy Florian Wirtz thực sự bừng sáng.

Wirtz chói sáng

Trong chiến thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 23/10, chấm dứt chuỗi bốn thất bại liên tiếp của nhà đương kim vô địch nước Anh, Wirtz trở thành tâm điểm, không chỉ vì hai pha kiến tạo trong bốn phút, mà vì vị trí anh thi đấu: cánh phải - nơi suốt gần một thập kỷ là lãnh địa của Mohamed Salah.

Wirtz khởi đầu trận đấu không suôn sẻ, khi chính anh là người để mất bóng dẫn đến bàn mở tỷ số cho Frankfurt. Nhưng thay vì sụp đổ, cầu thủ 22 tuổi chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao thực thụ. Càng chơi, anh càng thăng hoa. Wirtz di chuyển thông minh, bó vào trung lộ điều tiết nhịp độ, rồi bất ngờ tăng tốc phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương.

Phút 66, cựu sao Bayer Leverkusen kiến tạo để Gakpo ghi bàn nâng t ỷsố 4-1, và chỉ bốn phút sau, lại dọn cỗ cho Dominic Szoboszlai ấn định chiến thắng 5-1. Hai đường chuyền chính xác như đặt, hai cú chạm bóng thể hiện sự tự tin và cảm hứng mà người ta chờ đợi suốt từ ngày anh gia nhập Liverpool với giá 136 triệu euro.

Truyền thông Anh đồng loạt ca ngợi Wirtz. Liverpool Echo chấm cầu thủ người Đức 9/10, gọi đó là “một màn trình diễn ảnh hưởng lớn đến cách Liverpool kiểm soát trận đấu”. The Athletic thậm chí cho rằng HLV Arne Slot đã đúng khi để Salah ngồi ngoài: “Hệ thống linh hoạt với Wirtz ở cánh phải giúp hàng công Liverpool bừng nở, linh hoạt và biến ảo hơn hẳn”. Quả thật, khi Salah - người đã 33 tuổi - tạm rời khỏi đội hình xuất phát, Liverpool dường như tìm lại sức sống.

Wirtz dần thích nghi với Liverpool.

Không phải ngẫu nhiên khi Jamie Carragher, huyền thoại của “The Kop”, từng kêu gọi: “Đã đến lúc Salah không cần ra sân mỗi tuần nữa”. Arne Slot lắng nghe, và kết quả chứng minh ông không sai.

Bởi trong 12 trận đầu mùa, Salah chỉ ghi được 3 bàn và có 3 kiến tạo - những con số nghèo nàn với chân sút từng gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp châu Âu. Anh chưa ghi bàn tại Champions League kể từ ngày ra quân gặp Atlético Madrid, và chuỗi phong độ phập phù ấy khiến hình ảnh “Pharaoh” dần mờ nhạt.

Trái lại, Wirtz mang đến thứ năng lượng mà Anfield đánh mất. Không chỉ tỏa sáng bằng thống kê, anh còn khơi gợi cảm hứng. Với 11 cơ hội tạo ra - chỉ kém Kylian Mbappe và Arda Güler - Wirtz đang là một trong ba cầu thủ kiến tạo cơ hội nhiều nhất tại Champions League mùa này.

Cuộc chuyển giao trên hàng công Liverpool

Sau trận thắng Frankfurt, Wirtz khiêm tốn chia sẻ: “Tôi biết mình còn có thể làm tốt hơn nữa. Tôi hài lòng vì toàn đội đã có hiệp hai tuyệt vời và tôi cuối cùng cũng góp phần vào bàn thắng”. Đó là câu nói của một cầu thủ tự tin nhưng chưa tự mãn - phẩm chất hiếm thấy ở những ngôi sao trẻ được tung hô sớm.

Arne Slot gạt bỏ Salah, và sớm hưởng thành quả.

Ở Frankfurt, Liverpool không chỉ thắng nhờ Wirtz. Konate đánh đầu ghi bàn mở màn cho cuộc lội ngược dòng và ăn mừng như trút bỏ áp lực sau chuỗi trận bị chỉ trích.

Ekitike - người cũ của Frankfurt - cũng kịp ghi dấu trong ngày trở lại sân nhà, trái ngược hoàn toàn với Isak, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League, tiếp tục tịt ngòi và vật lộn với chấn thương háng. Nhưng dù Ekitike hay Konate đều có đêm đáng nhớ, chỉ có một cái tên được nhắc đi nhắc lại: Florian Wirtz.

Câu chuyện giờ không còn là một chiến thắng 5-1, mà là tương lai của hệ thống tấn công Liverpool. Khi một cầu thủ 22 tuổi người Đức làm sống dậy cả tập thể bằng cảm hứng và sự sáng tạo, thì một huyền thoại 33 tuổi người Ai Cập lại đang lùi dần vào bóng tối. Wirtz - Salah: đó không chỉ là cuộc cạnh tranh vị trí, mà là biểu tượng cho một thời khắc chuyển giao ở Anfield.

Và có lẽ, đêm Frankfurt chính là tín hiệu đầu tiên cho thấy ngai vàng bên cánh phải đang lung lay.