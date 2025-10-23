Pha bóng ích kỷ phơi bày sự thật về Salah

Mohamed Salah từng là biểu tượng của sự bùng nổ và khát khao chiến thắng tại Anfield.

Salah phải dự bị ở trận gặp Frankfurt.

Nhưng giờ đây, “Vua Ai Cập” đang trở thành vấn đề lớn nhất trong triều đại của Arne Slot - khi cái tôi của anh va chạm trực diện với tinh thần đồng đội mà Liverpool đang gây dựng.

Khi “Vua Ai Cập” quên cách chơi cho đội bóng

Trận thắng 5-1 của Liverpool trước Eintracht Frankfurt thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 23/10 lẽ ra đã là một đêm hoàn hảo - nếu không có pha xử lý gây thất vọng của Mohamed Salah. Phút 84, anh được trao cơ hội đối mặt thủ môn Michael Zetterer. Ở trung tâm vòng cấm, Florian Wirtz đứng trống trải, chỉ cần một đường chuyền nhẹ là có bàn thắng.

Nhưng Salah không chuyền. Anh sút - từ một góc quá hẹp, với lựa chọn quá tệ. Bóng bị chặn lại, Wirtz giơ tay thất vọng, còn băng ghế huấn luyện của Liverpool im lặng đến lạnh lùng.

Đó không chỉ là một pha bóng hỏng ăn. Đó là hình ảnh tượng trưng cho sự mâu thuẫn giữa Salah và Liverpool hiện tại - giữa bản năng cá nhân và triết lý tập thể.

Dưới thời Klopp, mọi đường bóng tấn công của Liverpool đều hướng đến Salah. Anh là “vũ khí tuyệt đối”, là điểm kết thúc của mọi pha phối hợp. Nhưng Arne Slot đến, mang theo triết lý khác: bóng đá của ông dựa trên tính hệ thống, tốc độ và chia sẻ.

Trong sơ đồ ấy, Salah trở nên thừa thãi - hoặc tệ hơn, lạc lõng. Anh vẫn di chuyển theo bản năng, vẫn tìm cách tự quyết định thay vì phối hợp, và vẫn tin rằng mỗi cơ hội phải kết thúc bằng bàn thắng của chính mình.

Không ngẫu nhiên khi Slot để anh ngồi dự bị hai trận liên tiếp ở Champions League. Không phải vì thể lực, mà vì tư duy. Liverpool đang chuyển hóa, còn Salah thì không.

Salah đang đánh mất chính mình.

Sau 12 trận mùa này, Salah chỉ ghi 3 bàn thắng - con số quá ít với cầu thủ từng làm cả Premier League khiếp sợ. Anh mất cảm giác ghi bàn, mất khả năng bùng nổ và quan trọng hơn, mất niềm tin từ đồng đội.

Bình luận viên Troy Deeney nhận xét thẳng: “Đó là Salah thật sự. Anh ta luôn muốn ghi bàn trước, nghĩ cho bản thân trước. Nhưng bây giờ, Liverpool cần một cầu thủ biết chuyền, biết hy sinh. Anh ấy không làm được điều đó”.

Trong khi đó, Adrian Durham nhấn mạnh: “Tình huống không chuyền cho Wirtz nói lên tất cả. Nếu tiếp tục như vậy, Salah sẽ ngồi dự bị dài hạn. Arne Slot không xây dựng đội bóng quanh cái tôi của một người”.

Sự thẳng thắn ấy phơi bày thực tế phũ phàng: Salah không còn là nhân vật chính tại Anfield.

Wirtz và tấm gương đối lập

Ở phía bên kia, Florian Wirtz - bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool - đang chứng minh giá trị theo cách hoàn toàn khác. Cầu thủ 22 tuổi không cần ghi bàn để nổi bật; anh chuyền, di chuyển, hỗ trợ và làm cho đồng đội chơi hay hơn.

Hai pha kiến tạo trong trận gặp Frankfurt cho thấy Wirtz đang nắm bắt triết lý Slot nhanh đến mức nào. Anh chọn đường chuyền đúng, chọn thời điểm hợp lý, và quan trọng nhất: luôn đặt tập thể lên trước bản thân.

Đó chính là điều Salah từng có, nhưng giờ đã đánh mất.

Ở tuổi 33, Salah bước vào giai đoạn mà mọi siêu sao đều phải đối diện: thời gian và cái tôi.

Ở tuổi 33, Salah bước vào giai đoạn mà mọi siêu sao đều phải đối diện: thời gian và cái tôi. Anh vẫn còn khát khao, nhưng khát khao ấy giờ trở thành gánh nặng cho một đội bóng đang tìm lại bản sắc.

Nếu không thay đổi, anh sẽ bị bỏ lại. Bóng đá hiện đại không còn chỗ cho những ngôi sao chỉ biết tỏa sáng một mình. Và tại Liverpool hôm nay, nơi Arne Slot muốn xây dựng một tập thể cân bằng và bùng nổ, Salah đang là mảnh ghép lạc lõng nhất.

Arne Slot không cần một “Vua Ai Cập”. Ông cần một chiến binh biết chia sẻ ánh sáng với đồng đội.

Cuối tuần này, Liverpool hành quân tới Brentford - một trận đấu mà Slot nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào Ekitike, Gakpo, Szoboszlai và Wirtz. Salah có thể ngồi dự bị lần nữa, và nếu điều đó xảy ra, đó sẽ không còn là “lời cảnh tỉnh”, mà là bản án chiến thuật.

Từ vị thế người hùng, Salah đang tự đưa mình đến bờ vực bị thay thế. Chỉ một lựa chọn - thay đổi để thích nghi, hoặc chấp nhận trở thành quá khứ.