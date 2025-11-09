Bí quyết giúp Sunderland chặn đứng Arsenal

Rạng sáng 9/11, Arsenal nhận cú sốc khi để tân binh Sunderland cầm hòa 2-2 ở vòng 11 Premier League.

Arsenal nhận trái đắng trên sân Sunderland.

Trong phần lớn mùa giải này, Arsenal trông như một thế lực bất khả chiến bại. Họ đến sân Sunderland ở vòng 11 với mục tiêu kéo dài chuỗi 10 trận toàn thắng liên tiếp và tạo nên kỷ lục mới.

Một chiến thắng sẽ giúp "Pháo thủ" dẫn đầu bảng với khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ hai, nhưng Sunderland làm gián đoạn giấc mơ đó. Đội bóng của HLV Regis Le Bris, ứng cử viên xuống hạng trước mùa giải, chơi thứ bóng đá vượt xa mọi kỳ vọng kể từ khi trở lại Premier League.

Sunderland đang nằm trong nhóm dự cúp châu Âu, và những chiêu trò của họ trên sân "Ánh sáng" hữu dụng, khi khiến Arsenal mất tập trung và thu về trận hòa 2-2.

Từ việc di chuyển bảng quảng cáo

Arsenal mùa này nổi tiếng với sự hiệu quả ở các tình huống cố định. Ném biên dài cũng ngày càng trở thành vũ khí. Để đối phó mối đe dọa ném biên từ "Pháo thủ", Sunderland di chuyển các bảng quảng cáo quanh sân sát vào trong hơn bình thường, nhằm hạn chế không gian cho cầu thủ Arsenal khi thực hiện quả ném.

“Chúng tôi cố tìm những chi tiết nhỏ để giành chiến thắng”, Le Bris nói sau trận hòa 2-2 rạng sáng 9/11. “Họ rất mạnh ở tình huống cố định, chúng tôi cũng vậy, và mối đe dọa này thực sự quan trọng trong trận đấu, cuối cùng mọi thứ cân bằng”.

Quả thật, Sunderland tìm ra cách để hạn chế vũ khí cố định của đối thủ. Ngoài việc di chuyển bảng quảng cáo ra sát đường biên, Sunderland chỉ để Arsenal có đúng hai quả phạt góc, bằng đúng số họ có trong trận.

Sunderland tiếp tục khẳng định họ là “ngựa ô” đáng gờm của mùa giải với tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

Nhưng "Mèo đen" không chỉ ngăn chặn Arsenal bằng chiêu trò, mà còn ở cách họ thi đấu. Dẫn đầu bởi đội trưởng Granit Xhaka, Sunderland chơi thứ bóng đá quyết liệt, dũng cảm trong tranh chấp, làm đối thủ mất phương hướng ngay từ đầu.

Tinh thần thi đấu

Dù Arsenal kiểm soát trận đấu bằng hai bàn thắng giữa hiệp hai, Sunderland vẫn ào lên với niềm tin có thể gỡ hòa. Bàn gỡ đến từ pha kết thúc điêu luyện của Brobbey ở phút 90+4 sau đường chuyền thông minh của đồng đội.

Đây không phải lần đầu Sunderland được đền đáp vì chiến đấu đến giây cuối. Bàn gỡ trước Arsenal là lần thứ năm mùa này, họ ghi bàn từ phút 90 trở đi, nhiều hơn bất kỳ đội nào ở Premier League.

“Đó là Premier League”, HLV Mikel Arteta nói sau trận. “Chúng tôi thủng lưới trong một bàn thua mà chúng tôi biết trước, đó là điểm mạnh nhất của họ. Chỉ cần một pha phạm lỗi, ném biên dài hay bóng trực diện, Sunderland tạo được hỗn loạn”.

Sunderland đã tạo ra một kết quả cực kỳ ấn tượng. Bàn gỡ của Brobbey là lần đầu tiên Arsenal để thủng lưới từ phút 90 trở đi tại Premier League sau hơn 1 năm.

Bàn mở tỷ số của Ballard, cũng là cú sút trúng đích đầu tiên của Sunderland, là bàn thua đầu tiên của Arsenal sau 812 phút trên mọi đấu trường, kể từ pha lập công của Nick Woltemade cho Newcastle tháng 9.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2023, Arsenal không thắng đội tân binh ở Premier League, chấm dứt chuỗi 14 trận toàn thắng trước các đội mới lên hạng.

Arsenal cũng lần đầu tiên để thủng lưới quá một bàn trong một trận trên mọi đấu trường mùa này. 40% tổng số bàn thua (2/5) của "Pháo thủ" đến trong trận gặp Sunderland.