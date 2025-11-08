Arsenal dùng trí tuệ nhân tạo để chấm dứt cơn khát danh hiệu

HLV Mikel Arteta dẫn đầu một cuộc cách mạng thầm lặng tại Arsenal và lần này, vũ khí bí mật của ông không nằm ở sân tập mà trong phòng dữ liệu.

Arsenal hiện áp dụng AI vào bóng đá

Trong buổi họp báo trước trận gặp Sunderland vào rạng sáng 9/11, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ cho cả công tác phân tích cầu thủ lẫn chiến thuật, với mục tiêu đưa "Pháo thủ" chấm dứt 22 năm khát danh hiệu Premier League.

"Đó là công cụ cực kỳ mạnh mẽ nếu bạn biết cách đặt đúng câu hỏi", Arteta chia sẻ. "AI đang được chúng tôi áp dụng trong rất nhiều quy trình, không chỉ giúp đội bóng mà còn cả tổ chức vận hành tốt hơn. Nó mang đến những góc nhìn mới mẻ, giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về chính mình và tìm ra những điều cần cải thiện".

Theo Arteta, đội ngũ kỹ thuật của Arsenal phát triển một số mô hình riêng nhằm phân tích hành vi, phong độ và sự thích nghi chiến thuật của cầu thủ. Dữ liệu từ AI được kết hợp với các báo cáo thực địa của trợ lý và bộ phận phân tích video để đưa ra đánh giá toàn diện trước mỗi trận đấu.

Tuy nhiên, HLV 43 tuổi cũng nhấn mạnh AI không thể thay thế con người: "Chúng ta đang làm việc với những con người thật, với cảm xúc, tâm lý và sự biến động mà máy móc chưa thể nắm bắt. Điều quan trọng là phải biết cách diễn giải các dữ liệu bởi nếu hiểu sai, bạn có thể đi lệch hướng rất xa".

Khi được hỏi liệu AI có thể thay thế cả chính ông trong tương lai, Arteta bật cười: "Điều đó không phụ thuộc vào tôi đâu. Nhưng biết đâu được, đúng không?".

Arsenal hiện dẫn đầu Premier League với khoảng cách 6 điểm so với Man City, và Arteta tin rằng công nghệ nếu được sử dụng đúng cách có thể là chìa khóa giúp đội bóng vượt qua giới hạn.