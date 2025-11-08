Mức giá để sở hữu Declan Rice

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Declan Rice trở thành mục tiêu hàng đầu của Real Madrid khi gã khổng lồ La Liga đang tìm kiếm một thủ lĩnh mới cho hàng tiền vệ.

Rice được Arsenal theo đuổi.

Theo tờ Fichajes (Tây Ban Nha), Real Madrid đưa ngôi sao người Anh vào danh sách ưu tiên chuyển nhượng. Đội bóng Hoàng gia xem Rice như "mảnh ghép hoàn hảo cho hiện tại và tương lai" của tuyến giữa, qua đó lấp khoảng trống do Luka Modric và Toni Kroos để lại.

Tuy nhiên, để có được chữ ký của cầu thủ 26 tuổi, Real Madrid sẽ phải bỏ ra khoản tiền khổng lồ. Arsenal được cho là chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đủ 130 triệu bảng – mức giá phản ánh đúng tầm ảnh hưởng của Rice.

Trong trường hợp thành hiện thực, Rice sẽ trở thành thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của CLB chủ sân Emirates. Trong lịch sử chuyển nhượng, "Pháo thủ" từng bán Alex Olade Chamberlain cho Liverpool với giá hơn 33 triệu bảng.

Kể từ khi cập bến Emirates vào hè 2023 với phí chuyển nhượng 100 triệu bảng, Rice nhanh chóng trở thành trụ cột trong hệ thống của HLV Mikel Arteta. Anh góp công giúp Arsenal thống trị Premier League mùa này với 6 điểm nhiều hơn Man City, đồng thời toàn thắng 4 trận vòng bảng Champions League mà chưa thủng lưới bàn nào.

Phong độ xuất sắc ấy khiến Rice được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu hiện nay. Arsenal coi anh là "trái tim chiến thuật” của đội hình và biểu tượng cho cả một thế hệ mới ở Emirates. Đó là lý do họ nhất quyết không hạ giá bán cầu thủ.

