Guardiola vượt mốc 2 tỷ euro mua sắm

Pep Guardiola tạo thêm một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng trên thị trường chuyển nhượng.

Pep Guardiola chinh phục cột mốc chuyển nhượng mới. Ảnh: Reuters.

Sau thương vụ chiêu mộ Antoine Semenyo từ Bournemouth với giá 72 triệu euro, chiến lược gia người Tây Ban Nha chính thức vượt mốc 2 tỷ euro tiền mua sắm cầu thủ, chỉ riêng trong thời gian dẫn dắt Man City.

Theo Transfermarkt, kể từ khi cập bến sân Etihad vào năm 2016, Guardiola chi tổng cộng khoảng 2,03 tỷ euro để mang về 66 cầu thủ cho Man City. Con số giúp ông vươn lên nhóm những HLV chi tiêu nhiều nhất lịch sử, đồng thời đưa tổng mức đầu tư trong sự nghiệp huấn luyện của Pep lên tới 2,58 tỷ euro, cao nhất trong số các nhà cầm quân đương đại.

Những bản hợp đồng đắt giá phản ánh rõ triết lý xây dựng đội hình của Guardiola. Jack Grealish vẫn là thương vụ kỷ lục với mức phí 117,5 triệu euro, theo sau là Josko Gvardiol (90 triệu euro), Omar Marmoush (75 triệu euro), Antoine Semenyo (72 triệu euro), Ruben Dias (71,6 triệu euro) hay Rodri (70 triệu euro).

Ngoài ra, Guardiola cũng từng mang về những ngôi sao lớn như Zlatan Ibrahimovic thời còn ở Barcelona, hay Riyad Mahrez, Aymeric Laporte và Joao Cancelo tại Man City.

Riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025, Man City chi tới 218 triệu euro cho 5 tân binh gồm Marmoush, Nico Gonzalez, Khusanov, Vitor Reis và Bah. Khoản đầu tư này chỉ xếp sau Chelsea, đội bóng mạnh tay nhất châu Âu trong phiên chợ giữa mùa.

Dù gây tranh cãi về mức chi tiêu, không thể phủ nhận rằng Guardiola đang định hình một kỷ nguyên thành công hiếm có trong bóng đá hiện đại.

