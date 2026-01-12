U23 Việt Nam coi chừng trọng tài khi gặp Saudi Arabia

U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A giải U23 châu Á với thử thách lớn mang tên Saudi Arabia khi đội chủ nhà đang ở thế buộc phải thắng để giành vé đi tiếp.

Duy Mạnh bị thẻ đỏ trên đất Saudi.

Áp lực không chỉ đến từ sức ép khán giả trên các khán đài hay quyết tâm của đối thủ, mà còn là những yếu tố “ngoài chuyên môn” mà một đội khách luôn phải lường trước khi đối đầu chủ nhà ở các giải đấu châu lục. Trong tình thế đó, bản lĩnh, sự tỉnh táo và cái đầu lạnh sẽ là chìa khóa để thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành quả, hướng tới ngôi đầu bảng.

Khi “bằng mọi giá” trở thành áp lực vô hình

Saudi Arabia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dốc toàn lực ở trận đấu này. Với tư cách chủ nhà, họ cần chiến thắng để tự quyết số phận, và điều đó đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với một trận cầu có cường độ cao, giàu va chạm và áp lực liên tục.

Trong những hoàn cảnh như vậy, yếu tố trọng tài luôn trở thành mối lo thường trực của đội khách, đặc biệt ở châu Á, nơi cảm tính và áp lực sân bãi đôi khi ảnh hưởng đến các quyết định trên sân.

Thực tế tại giải lần này đã phần nào cho thấy điều đó. Ở trận gặp Kyrgyzstan, Saudi Arabia giành chiến thắng 1-0 trong bối cảnh đối thủ phải chơi thiếu người suốt hơn một giờ sau tấm thẻ đỏ được rút ra khi VAR can thiệp.

Tình huống Arsen Sharshenbekov phạm lỗi ấy không hoàn toàn rõ ràng về mức độ cố ý, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài. VAR giúp xem lại tình huống, song cảm nhận và phán đoán của con người mới là yếu tố quyết định.

U23 Việt Nam không xa lạ gì với những bước ngoặt như thế. Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam từng dẫn Saudi Arabia 1-0 ngay trên sân khách, trước khi VAR vào cuộc trong tình huống Đỗ Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Kết quả không chỉ là một quả phạt đền, mà còn là thẻ vàng thứ hai khiến Việt Nam mất người. Từ lợi thế, cục diện đảo chiều hoàn toàn và đội bóng áo đỏ thua ngược 1-3 trong nỗi tiếc nuối.

Tuyển Saudi Arabia từng giành chiến thắng trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Những ký ức ấy đủ để nhắc nhở rằng, ở các trận đấu then chốt trên sân đối thủ, ranh giới giữa đúng - sai, nặng - nhẹ đôi khi rất mong manh. Và không phải quyết định nào cũng cần đến VAR.

Những tấm thẻ vàng, các pha thổi phạt nhỏ lẻ có thể âm thầm bào mòn sự tự tin, khiến cầu thủ chùn chân trong tranh chấp và tự đặt mình vào thế bất lợi. Thậm chí, nếu trọng tài có phạt 2 thẻ vàng cho lỗi va chạm thông thường thì VAR cũng chẳng làm được gì.

Cái đầu lạnh để tránh bi kịch mất người

Trong hoàn cảnh đó, yêu cầu quan trọng nhất với U23 Việt Nam là sự tỉnh táo. Chơi chặt chẽ không đồng nghĩa với co cụm hay nhún nhường, mà là kiểm soát cảm xúc, hạn chế những pha vào bóng thừa quyết liệt ở khu vực nhạy cảm.

Chỉ cần một thẻ vàng sớm, cầu thủ sẽ phải thi đấu trong trạng thái dè chừng; hai thẻ vàng đồng nghĩa với thảm họa, bởi khi mất người trước một đối thủ như Saudi Arabia, nguy cơ vỡ trận là rất lớn.

Khi U23 Việt Nam còn đủ quân số trên sân, thế trận sẽ khác. Saudi Arabia dù có khát bàn cũng không dễ dám “tất tay”.

Áp lực thời gian sẽ khiến họ phải mạo hiểm hơn, và đó chính là cơ hội để Việt Nam tổ chức phòng ngự kỷ luật, chờ đợi những pha phản công sắc bén. Ngay cả trong tình huống xấu nhất với chúng ta là Saudi dẫn 1-2 bàn, họ cũng không dám dâng toàn bộ đội hình để tìm thêm bàn thắng.

Bóng đá Saudi Arabia rất mạnh, nhưng đó là ở ĐTQG.

Ngược lại, nếu kịch bản xấu xảy ra với một chiếc thẻ đỏ sớm, mọi tính toán chiến thuật có thể đổ sập. Khi đó, Saudi Arabia sẽ có điều kiện đẩy cao đội hình, tận dụng lợi thế quân số lẫn sân nhà để tìm kiếm chiến thắng đậm, còn U23 Việt Nam sẽ phải gồng mình chống đỡ trong thế bất lợi đủ đường và dễ bị vỡ trận.

Vì vậy, trận đấu này không chỉ là cuộc so tài về kỹ thuật hay thể lực, mà còn là bài kiểm tra lớn về bản lĩnh thi đấu. Các cầu thủ trẻ Việt Nam cần hiểu rằng từng pha tranh chấp, từng tình huống phản ứng với trọng tài đều có thể ảnh hưởng đến số phận cả trận đấu.

Sự điềm tĩnh, tuân thủ kỷ luật chiến thuật và niềm tin vào lối chơi tập thể sẽ giúp họ vượt qua sức ép vô hình ấy.