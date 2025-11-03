De Gea cùng đồng đội sa sút khó tin

Đêm 2/11, Fiorentina để thua Lecce 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 10 Serie A.

Fiorentina hòa 3, thua 6 từ đầu mùa.

Fiorentina vẫn chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên tại Serie A mùa này. Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 15 phút đầu, nhưng đoàn quân của HLV Stefano Pioli lại tỏ ra bế tắc trong khâu dứt điểm, chỉ tung ra được một cú sút đáng chú ý.

Khi đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, Fiorentina bất ngờ nhận “gáo nước lạnh” ở phút 23. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Tete Morente thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Medon Berisha tung cú sút cận thành, mở tỷ số cho Lecce.

Bàn thua khiến đội chủ nhà thêm phần mất bình tĩnh. Dù Moise Kean và Luca Ranieri đã có hai cơ hội ngon ăn ở cuối hiệp một, nhưng đều bị thủ môn Wladimiro Falcone xuất sắc cản phá hoặc đưa bóng vọt xà.

Sang hiệp hai, thế trận của Fiorentina vẫn không khá hơn. Đội bóng áo tím thiếu hẳn sự sáng tạo ở tuyến giữa, trong khi các pha tấn công biên bị Lecce phong tỏa chặt chẽ. Cơ hội đáng kể nhất đến ở phút 72 khi Albert Gudmundsson sút vọt xà ở cự ly gần, trước khi Kean bị Falcone từ chối bàn thắng mười mươi ở phút 80.

Kịch tính xảy ra ở phút 84 khi trọng tài Antonio Rapuano thổi phạt đền cho Fiorentina sau pha phạm lỗi của Santiago Pierotti. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định bị rút lại, khiến cầu thủ và CĐV đội chủ nhà phẫn nộ.

Thất bại 0-1 khiến Fiorentina tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Thông tin tích cực duy nhất lúc này dành cho De Gea và đồng đội là họ chỉ kém nhóm an toàn 2 điểm. Đội chủ sân Artemio Franchi sa sút khó tin sau 4 mùa liên tiếp kết thúc mùa giải ở nửa trên bảng xếp hạng và vào đến 2 trận chung kết cúp châu Âu (Conference League).

Trong khi đó, chiến thắng quý giá này giúp Lecce của Eusebio Di Francesco chấm dứt chuỗi ba trận không thắng và vươn lên vị trí thứ 15.

Bảng xếp hạng Serie A.