Hojlund cùng đồng đội nhận trái đắng

Đêm 9/11, đội đầu bảng Napoli để thua 0-2 trước chủ nhà Bologna ở vòng 11 Serie A.

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn và người hâm mộ dự doán Napoli gặp khó khăn trước Bologna, đội bóng đang bất bại trong 9 trận gần nhất. Thật vậy, trên sân khách, đoàn quân của HLV Antonio Conte có màn trình diễn thảm họa khi chỉ có đúng một lần dứt điểm trúng đích trong cả trận. Ở chiều ngược lại, Bologna tạo ra 10 cơ hội, 4 trong số đó là nhưng cú sút trúng khung thành và thu về 2 bàn thắng.

Phút 40, Thijs Dallinga nhận đường chuyền từ cánh trái rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn Napoli cơ hội cản phá. Đến phút 66, Jhon Lucumi đánh đầu tung lưới nhà đương kim vô địch Serie A, mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.

Napoli lộ rõ vấn đề trong khâu tổ chức tấn công khi thiếu vắng nhạc trưởng Kevin De Bruyne. Trong cả trận, trung phong Rasmus Hojlund thường xuyên phải lùi sâu và chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút.

Napoli thua trận thứ 2 trong 4 vòng gần nhất và mất ngôi đầu vào tay AC Milan, đội vừa bị Parma cầm hòa 2-2. Hai đội có cùng 22 điểm nhưng CLB chủ sân Diego Maradona xếp sau do kém hiệu số. Ở chiều ngược lại, Bologna nâng mạch bất bại lên con số 10 trận liên tiếp, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, chỉ kém ngôi đầu đúng 1 điểm.

