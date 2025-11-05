Pha bóng 'triệu view' ngỡ như trong sách giáo khoa

Đoạn video bàn mở tỷ số của Inter Milan trong chiến thắng 2-1 trước Verona thuộc vòng 10 Serie A hiện lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Cầu thủ chuyền và sút đều có tình huống xử lý hoàn hảo.

Phút 16 trên sân Bentegodi, Hakan Calhanoglu thực hiện quả phạt góc theo kiểu mu lai má đưa bóng bay đúng tầm tới rìa vùng cấm. Ngay lập tức, Zielinski lao tới tung cú vô-lê chân phải sấm sét, găm thẳng bóng vào góc cao khung thành Verona.

Một pha bóng hoàn hảo cả về kỹ thuật lẫn ý tưởng, kết hợp tinh tế giữa độ chính xác từ đường chuyền của Calhanoglu và bản năng dứt điểm của tiền vệ người Ba Lan. Truyền thông Italy đồng loạt khẳng định pha lập công đẹp đến mức có thể đi vào sách giáo khoa bóng đá.

Nhà báo Italy Siavoush Fallahi bình luận ngắn gọn mà đầy đủ: "Vẫn chưa biết điều gì tuyệt vời hơn, cú tạt của Calhanoglu hay pha vô-lê của Zielinski".

Hiện đoạn video bàn thắng lan truyền chóng mặt trên X và gần chạm mốc 2 triệu view. Nhiều người khẳng định bàn thắng mang dấu ấn chiến thuật, kỹ thuật và cả cảm xúc, kiểu bàn mà người ta sẽ còn nhắc lại nhiều năm sau rằng: "Bạn có nhớ cú vô-lê của Zielinski từ quả phạt góc hôm đó không?".

Sau trận, Zielinski khiêm tốn chia sẻ: "Pha ghi bàn đến từ bài tập cố định mà chúng tôi thử hôm qua. Trợ lý HLV Angelo Palombo gợi ý, và thật tuyệt khi nó hiệu nghiệm. Calhanoglu chuyền hoàn hảo, phần còn lại là bản năng".

HLV Cristian Chivu cũng tiết lộ phía sau tuyệt phẩm đó là sự chuẩn bị công phu: "Palombo đề xuất bài đá phạt, lúc đầu tôi còn lo phản công, nhưng với những cầu thủ như Calhanoglu và Zielinski, đôi khi bạn phải dám mạo hiểm. Inter luôn tìm kiếm sự khác biệt".

Chiến thắng 2-1 trước Verona hôm 2/11 giúp Inter chỉ còn kém đội đầu bảng Napoli đúng 1 điểm.