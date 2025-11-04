Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar rời Santos?

  • Thứ ba, 4/11/2025 09:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tương lai của Neymar tại Santos là dấu hỏi lớn, trong bối cảnh đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung về hợp đồng mới và tin đồn Inter Miami sẵn sàng đón siêu sao Brazil sang Mỹ.

Neymar có thể sớm chia tay Santos.

Theo Chủ tịch CLB Marcelo Teixeira, Santos muốn giữ Neymar ít nhất đến kỳ World Cup 2026, song mọi chuyện còn tùy thuộc vào khả năng tài chính của CLB. "Dự án Neymar không chỉ cho 6 tháng hay 1 năm, mà hướng tới World Cup 2026. Chúng tôi đầu tư rất lớn và phải đánh giá lại tình hình tài chính. Cậu ấy không đặt nặng chuyện tiền bạc, nhưng Santos có giới hạn. Nếu hai bên tìm được tiếng nói chung, Neymar sẽ ở lại".

Neymar hiện là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A Brazil, và hoàn toàn có lựa chọn khác nếu hợp đồng hết hạn vào tháng 12. Theo truyền thông Nam Mỹ, Inter Miami đang thương thảo để tạo nên màn tái hợp trong mơ giữa bộ ba Messi – Suarez – Neymar, 10 năm sau thời hoàng kim tại Barcelona.

Kể từ khi trở lại quê nhà sau thời gian ngắn ở Al-Hilal, Neymar trải qua hàng loạt rắc rối với chấn thương, phong độ phập phù, thậm chí từng bật khóc trên sân khi Santos thua 0-6 hồi tháng 8. Dẫu vậy, cầu thủ 33 tuổi vẫn được người hâm mộ quê nhà tôn sùng, như niềm hy vọng cuối cùng cho giấc mơ vàng World Cup 2026.

Song nếu muốn trở lại trong kế hoạch của Carlo Ancelotti, Neymar buộc phải chứng minh rằng anh vẫn đủ thể lực và đẳng cấp để cạnh tranh ở tuyển quốc gia. HLV Ancelotti vừa gạt Neymar khỏi danh sách tập trung của tuyển Brazil trong tháng 11.

Sau nhiều tháng vật lộn với chấn thương cơ, Neymar vừa trở lại trong trận hòa 1-1 với Fortaleza cuối tuần qua. Hiện Santos đứng thứ 16 với 33 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Nếu rớt hạng, gần như chắc chắn Neymar sẽ chia tay CLB ngay đầu năm mới – bởi một ngôi sao tầm cỡ như anh không thể chơi ở Serie B.

Neymar lại bị Brazil gạch tên

HLV Carlo Ancelotti loại Neymar khỏi danh sách tập trung của tuyển Brazil cho loạt trận giao hữu tháng 11.

5 giờ trước

Neymar tái xuất ấn tượng

Rạng sáng 2/11, Neymar chính thức trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ và câu lạc bộ Santos.

05:42 2/11/2025

Tương lai Neymar sáng tỏ

Bất chấp hàng loạt tin đồn thời gian qua, tương lai của Neymar đang dần được xác định.

17:30 30/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Cảnh báo Neymar Neymar Neymar Santos Brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Malaysia lieu co cua thang FIFA? hinh anh

Malaysia liệu có cửa thắng FIFA?

32 phút trước 11:00 4/11/2025

0

FAM nói sẽ kháng cáo. FIFA nói không có gì để xem xét. Còn CAS - tòa án thể thao quyền lực nhất thế giới - liệu có thay đổi điều mà lịch sử gần như chưa bao giờ đổi?

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý