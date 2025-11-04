Neymar rời Santos?

Tương lai của Neymar tại Santos là dấu hỏi lớn, trong bối cảnh đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung về hợp đồng mới và tin đồn Inter Miami sẵn sàng đón siêu sao Brazil sang Mỹ.

Neymar có thể sớm chia tay Santos.

Theo Chủ tịch CLB Marcelo Teixeira, Santos muốn giữ Neymar ít nhất đến kỳ World Cup 2026, song mọi chuyện còn tùy thuộc vào khả năng tài chính của CLB. "Dự án Neymar không chỉ cho 6 tháng hay 1 năm, mà hướng tới World Cup 2026. Chúng tôi đầu tư rất lớn và phải đánh giá lại tình hình tài chính. Cậu ấy không đặt nặng chuyện tiền bạc, nhưng Santos có giới hạn. Nếu hai bên tìm được tiếng nói chung, Neymar sẽ ở lại".

Neymar hiện là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A Brazil, và hoàn toàn có lựa chọn khác nếu hợp đồng hết hạn vào tháng 12. Theo truyền thông Nam Mỹ, Inter Miami đang thương thảo để tạo nên màn tái hợp trong mơ giữa bộ ba Messi – Suarez – Neymar, 10 năm sau thời hoàng kim tại Barcelona.

Kể từ khi trở lại quê nhà sau thời gian ngắn ở Al-Hilal, Neymar trải qua hàng loạt rắc rối với chấn thương, phong độ phập phù, thậm chí từng bật khóc trên sân khi Santos thua 0-6 hồi tháng 8. Dẫu vậy, cầu thủ 33 tuổi vẫn được người hâm mộ quê nhà tôn sùng, như niềm hy vọng cuối cùng cho giấc mơ vàng World Cup 2026.

Song nếu muốn trở lại trong kế hoạch của Carlo Ancelotti, Neymar buộc phải chứng minh rằng anh vẫn đủ thể lực và đẳng cấp để cạnh tranh ở tuyển quốc gia. HLV Ancelotti vừa gạt Neymar khỏi danh sách tập trung của tuyển Brazil trong tháng 11.

Sau nhiều tháng vật lộn với chấn thương cơ, Neymar vừa trở lại trong trận hòa 1-1 với Fortaleza cuối tuần qua. Hiện Santos đứng thứ 16 với 33 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Nếu rớt hạng, gần như chắc chắn Neymar sẽ chia tay CLB ngay đầu năm mới – bởi một ngôi sao tầm cỡ như anh không thể chơi ở Serie B.