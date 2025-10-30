Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tương lai Neymar sáng tỏ

  • Thứ năm, 30/10/2025 17:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bất chấp hàng loạt tin đồn thời gian qua, tương lai của Neymar đang dần được xác định.

Neymar có thể ở lại Santos. Ảnh: Reuters.

Theo AS, Santos vẫn kiên định với kế hoạch gia hạn hợp đồng cùng Neymar, với mục tiêu giữ anh ở lại ít nhất đến World Cup 2026. Dù đang phải vật lộn để trụ hạng tại giải quốc nội, CLB Brazil vẫn xem Neymar là trung tâm trong dự án tái thiết đội bóng.

Chấn thương khiến quãng thời gian trở lại của Neymar tại Santos chưa đạt như kỳ vọng, nhưng mối quan hệ giữa anh và CLB vẫn rất tốt đẹp. Hai bên được cho là đã có những thỏa thuận miệng về việc ngồi lại đàm phán sau khi mùa giải 2025 khép lại.

Chủ tịch Marcelo Teixeira của Santos chia sẻ: “Neymar đang tập trung tuyệt đối cho đội bóng. Mỗi trận đấu lúc này đều là một trận chung kết. Chúng tôi liên lạc thường xuyên với cha cậu ấy. Dù chưa bàn đến việc gia hạn, tôi tin rằng khả năng Neymar ở lại là rất cao. Dự án này không chỉ kéo dài 6 tháng, mà hướng đến World Cup 2026".

Theo kế hoạch, bản hợp đồng mới giữa đôi bên dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2026 và kéo dài đến khi World Cup khởi tranh. Ban đầu, Neymar từng cân nhắc trở lại châu Âu để lấy lại phong độ đỉnh cao. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến từ đội ngũ y tế và HLV, anh quyết định gắn bó cùng Santos để ổn định thể trạng và tinh thần.

Tham vọng của Neymar vẫn là cải thiện phong độ tại SAntos, qua đó tranh suất dự World Cup 2026 ở tuyển Brazil.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.

Duy Luân

Neymar Neymar Neymar santos

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

