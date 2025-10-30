Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

AFC chưa ra tay, chờ FIFA định đoạt số phận FAM

  • Thứ năm, 30/10/2025 15:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thư ký Datuk Seri Windsor John của AFC khẳng định mọi hành động sẽ chỉ được tiến hành sau khi có kết luận chính thức.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ chưa đưa ra bất kỳ biện pháp nào đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho đến khi FIFA công bố phán quyết cuối cùng về vụ bê bối cầu thủ nhập tịch. Thông tin được xác nhận bởi Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John trong buổi trao đổi với báo giới hôm 30/10.

Theo ông Windsor, FIFA trước hết sẽ hoàn tất quá trình xử lý, bao gồm kết quả từ Ủy ban Kháng cáo hoặc Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), rồi mới chuyển toàn bộ hồ sơ và tài liệu liên quan lại cho AFC. Khi đó, Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ xem xét chi tiết để xác định mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật phù hợp.

“Tất cả phụ thuộc vào hồ sơ mà FIFA chuyển lại. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ nội dung để xác định điều gì đã bị vi phạm”, ông Windsor nói.

Quan chức của AFC cũng nhấn mạnh chỉ xem xét khía cạnh tư cách thi đấu (eligibility) của các cầu thủ, vì vấn đề chính là tính hợp lệ khi đại diện đội tuyển quốc gia, chứ không phải chuyện nhập tịch nói chung. “FIFA điều tra từ góc độ tư cách thi đấu, và AFC cũng sẽ tuân theo hướng đó”, ông Windsor nói thêm.

Ông Windsor cho biết AFC cần hoàn tất quy trình này trước ngày 31/3 năm sau, thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup, để đảm bảo tiến trình bốc thăm chia bảng diễn ra suôn sẻ. “Sau trận cuối cùng, chúng tôi phải biết đội nào đủ điều kiện dự giải. Vì vậy, hy vọng mọi quyết định sẽ xong trước thời điểm đó”, Windsor nhấn mạnh.

Theo ông Windsor, các thủ tục tư pháp trong bóng đá luôn cần thời gian, nhưng AFC sẽ đảm bảo mọi bước đi đều đúng quy định và công bằng cho tất cả các bên.

Hà Trang

Malaysia FIFA malaysia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

'Buc tuong' gia doi cua bong da Malaysia sap sup do hinh anh

'Bức tường' giả dối của bóng đá Malaysia sắp sụp đổ

8 giờ trước 09:11 30/10/2025

0

Tờ Twentytwo13 đăng bài châm biếm sắc lạnh về vụ việc gây sốc làng bóng đá Malaysia, khi Tổng thư ký FAM bị đình chỉ vẫn xuất hiện rạng rỡ bên Chủ tịch FIFA, biến án phạt thành màn phô diễn quyền lực trơ trẽn.

Bong da Malaysia lai day song hinh anh

Bóng đá Malaysia lại dậy sóng

23 giờ trước 18:09 29/10/2025

0

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - Datuk Noor Azman Rahman, bị bắt gặp xuất hiện cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Kuala Lumpur, trong thời gian bị đình chỉ công tác.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý