AFC chưa ra tay, chờ FIFA định đoạt số phận FAM

Tổng thư ký Datuk Seri Windsor John của AFC khẳng định mọi hành động sẽ chỉ được tiến hành sau khi có kết luận chính thức.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ chưa đưa ra bất kỳ biện pháp nào đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho đến khi FIFA công bố phán quyết cuối cùng về vụ bê bối cầu thủ nhập tịch. Thông tin được xác nhận bởi Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John trong buổi trao đổi với báo giới hôm 30/10.

Theo ông Windsor, FIFA trước hết sẽ hoàn tất quá trình xử lý, bao gồm kết quả từ Ủy ban Kháng cáo hoặc Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), rồi mới chuyển toàn bộ hồ sơ và tài liệu liên quan lại cho AFC. Khi đó, Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ xem xét chi tiết để xác định mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật phù hợp.

“Tất cả phụ thuộc vào hồ sơ mà FIFA chuyển lại. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ nội dung để xác định điều gì đã bị vi phạm”, ông Windsor nói.

Quan chức của AFC cũng nhấn mạnh chỉ xem xét khía cạnh tư cách thi đấu (eligibility) của các cầu thủ, vì vấn đề chính là tính hợp lệ khi đại diện đội tuyển quốc gia, chứ không phải chuyện nhập tịch nói chung. “FIFA điều tra từ góc độ tư cách thi đấu, và AFC cũng sẽ tuân theo hướng đó”, ông Windsor nói thêm.

Ông Windsor cho biết AFC cần hoàn tất quy trình này trước ngày 31/3 năm sau, thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup, để đảm bảo tiến trình bốc thăm chia bảng diễn ra suôn sẻ. “Sau trận cuối cùng, chúng tôi phải biết đội nào đủ điều kiện dự giải. Vì vậy, hy vọng mọi quyết định sẽ xong trước thời điểm đó”, Windsor nhấn mạnh.

Theo ông Windsor, các thủ tục tư pháp trong bóng đá luôn cần thời gian, nhưng AFC sẽ đảm bảo mọi bước đi đều đúng quy định và công bằng cho tất cả các bên.