'Bức tường' giả dối của bóng đá Malaysia sắp sụp đổ

Tờ Twentytwo13 đăng bài châm biếm sắc lạnh về vụ việc gây sốc làng bóng đá Malaysia, khi Tổng thư ký FAM bị đình chỉ vẫn xuất hiện rạng rỡ bên Chủ tịch FIFA, biến án phạt thành màn phô diễn quyền lực trơ trẽn.

FAM bị tố trơ trẽn, đạo đức giả.

Không khí trong căn phòng hôm 26/10 đặc quánh mùi của những bộ vest là lượt, những cái bắt tay cứng như thép và nụ cười chuẩn khuôn của các chính khách. Một buổi lễ long trọng - lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) giữa ASEAN và FIFA, có sự hiện diện của Chủ tịch FIFA, Tổng thư ký ASEAN và Thủ tướng Malaysia. Mọi thứ được sắp đặt hoàn hảo như một bản giao hưởng của "sự liêm chính" và "nghi thức trang trọng".

Nhưng ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sau là một gương mặt khiến cả khung cảnh trở nên chua chát. Datuk Noor Azman Rahman - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang bị đình chỉ công tác. Người lẽ ra phải tự kiểm điểm sau bê bối giả mạo giấy tờ để hợp thức hóa 7 cầu thủ nhập tịch, lại đường hoàng xuất hiện, mỉm cười và giơ ngón tay cái bên cạnh Chủ tịch FIFA.

Đó không phải sự nhầm lẫn mà là hành động cố ý đầy ngạo mạn. Một cú "vả thẳng mặt" vào niềm tin của công chúng Malaysia. FAM không chỉ coi thường quy tắc, họ đốt luôn cuốn sổ quy tắc rồi dùng tro viết thư cảm ơn người hâm mộ.

Bê bối bùng nổ khi FIFA phát hiện Malaysia dùng giấy tờ giả để hợp thức hóa cầu thủ, dẫn đến án phạt nặng và lệnh cấm thi đấu một năm cho nhóm liên quan. Trong cơn khủng hoảng, FAM vội vàng tung chiêu "hy sinh một quân cờ" quen thuộc. Ngày 17/10, họ thông báo tạm đình chỉ Tổng thư ký để bảo đảm tính minh bạch và chờ cuộc điều tra độc lập.

Theo phân tích của tờ Twentytwo13, dịch ra ngôn ngữ đời thường, đó là: "Dư luận đang nổi giận, nên tạm nhốt ông ta vào tủ trong vài ngày cho yên, rồi gọi đó là lỗi kỹ thuật của một nhân viên văn phòng nào đó".

Ông Noor Azman (phải) gây tranh cãi khi tham dự sự kiện của FAM dù bị đình chỉ công tác.

Nhưng chỉ ít lâu sau, "quan chức bị đình chỉ" lại xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện tầm cỡ khu vực, một cú vỗ vào mặt khán giả. Cảnh tượng ấy nói lên tất cả. Một quan chức bị cáo buộc gian dối vẫn được ngồi giữa những người quyền lực nhất, như thể chưa từng có sai phạm nào xảy ra.

"Đó không còn là sự cẩu thả, ngược lại là nghệ thuật của đạo đức giả", tờ Twentytwo13 bức xúc. "Thông điệp gửi tới người hâm mộ rất rõ ràng rằng các anh có thể phẫn nộ, nhưng chúng tôi vẫn làm điều chúng tôi muốn".

Nếu ví FAM là người lái xe bị bắt vì chạy 200 km/h bằng xe ăn cắp, thì họ vừa lái lại chính chiếc xe đó đến phiên tòa xử mình. Cái khiến hệ thống sụp đổ không phải sai phạm, mà là sự trơ trẽn. Khi người bị điều tra vẫn có thể ngồi cùng bàn với lãnh đạo cấp cao, cuộc điều tra ấy còn giá trị gì? Không có. Con số không tròn trịa.

Câu chuyện giờ vượt xa bóng đá. Nó là tấm gương phản chiếu văn hóa miễn trừ trách nhiệm ở Malaysia, nơi quyền lực trở thành tấm lá chắn, và liêm sỉ bị coi như một trò cười. Cái giá không chỉ là tiền phạt, mà là linh hồn của bóng đá Malaysia. Niềm tin công chúng bị tổn thương, và đang phân rã.

"Nếu FAM không đủ dũng khí để tự xử lý sai phạm, họ nên bước sang một bên và trao lại ghế cho những người chưa khiến đất nước phải xấu hổ vì họ. Vì lần này, hệ thống đã hỏng, như lời nhắn nhủ tới người hâm mộ rằng nếu anh còn quan tâm, thì anh đúng là kẻ ngốc", Twentytwo13 kết luận.

Thật lòng, ai còn trách người hâm mộ Malaysia khi họ chọn quay lưng? Và giờ, khi án phạt từ FIFA sắp giáng xuống, FAM chỉ còn hai lựa chọn. Hoặc thực sự làm trong sạch chính mình, hoặc chấp nhận bị chôn vùi dưới chính đống tro tàn của sự kiêu ngạo và dối trá mà họ tự nhóm lên.