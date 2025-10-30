Foden phẫn nộ

Tiền vệ Man City, Phil Foden quyết định khởi kiện sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin bịa đặt do AI tạo ra.

Foden đang trải qua những ngày tồi tệ ngoài sân cỏ. Ngôi sao của Manchester City nhờ luật sư can thiệp sau khi mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tin đồn ác ý cho rằng con trai sáu tuổi của anh qua đời và con gái bốn tuổi mắc ung thư.

Những bài đăng này được tạo bởi các tài khoản ẩn danh, sử dụng hình ảnh giả mạo bằng công nghệ AI, mô tả Foden và bạn gái Rebecca Cooke đang bật khóc. Tin giả lan nhanh trên Facebook và X khiến tên Foden trở thành xu hướng tìm kiếm, buộc anh phải hành động để bảo vệ gia đình.

Rebecca, 24 tuổi, lên tiếng trên mạng xã hội sau khi nhận hàng chục tin nhắn hỏi thăm. “Những câu chuyện này thật kinh tởm và hoàn toàn bịa đặt. Tôi không hiểu sao ai có thể dựng nên điều như vậy, nhất là về trẻ nhỏ”, cô viết.

Mọi chuyện bắt đầu khi một tài khoản tung tin con trai Ronnie của Foden qua đời, sau đó là bài đăng khác nói rằng con gái True bị ung thư, kèm “lời thú nhận” giả của chính cầu thủ. Cả hai bài viết đều được chia sẻ hàng nghìn lần trước khi bị gỡ bỏ.

Foden và Rebecca xác nhận rằng các con đều khỏe mạnh, đồng thời gửi đơn yêu cầu các nền tảng xóa nội dung sai sự thật. “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Gia đình chúng tôi vẫn ổn và đang làm mọi cách để ngăn chặn những tin đồn này”, Rebecca chia sẻ thêm.

Vụ việc gây phẫn nộ trong làng bóng đá Anh, cho thấy sức tàn phá của tin giả và hình ảnh do AI tạo ra, khi một cầu thủ hàng đầu có thể trở thành nạn nhân chỉ trong vài giờ trên mạng xã hội.