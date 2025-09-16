Man City nhận đề nghị kỷ lục cho Foden

Al Nassr sẵn sàng chi khoản tiền lớn để chiêu mộ ngôi sao của Manchester City.

Foden tìm lại phong độ ở mùa này.

Theo Fichajes, Manchester City vừa nhận được lời đề nghị trị giá 130 triệu euro (khoảng 112 triệu bảng) từ Al Nassr dành cho Phil Foden. Tuyển thủ Anh có thể trở thành cái tên mang về cho đội chủ sân Etihad khoản phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử, phá kỷ lục của thương vụ Julian Alvarez sang Atletico Madrid (75 triệu euro).

Lời đề nghị này gây xôn xao bởi Foden, 25 tuổi, vẫn được xem là một trụ cột trong kế hoạch lâu dài của Pep Guardiola tại Etihad. Mùa trước, cầu thủ này chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và một số vấn đề khác khiến phong độ không ổn định, tuy nhiên vẫn đóng góp 7 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 28 trận tại Premier League.

Al Nassr đang tích cực xây dựng đội hình với nhiều cái tên nổi bật, nhằm cạnh tranh mạnh ở giải Saudi Pro League và các sân chơi châu Á. Việc đội bóng thủ đô Riyadh đưa ra mức phí 130 triệu euro cho Foden là bước đi nhằm nâng cao tính cạnh tranh và quảng bá hình ảnh.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía Man City và HLV Pep Guardiola rất kiên quyết: Foden được xem như là “không thể bán”. Vị thuyền trưởng của "The Citizens" đã dành nhiều lời ca ngợi Foden sau trận thắng Man United, nhấn mạnh việc Man City rất nhớ anh ở mùa giải trước.

Dù thị trường chuyển nhượng hè tại châu Âu đã đóng cửa, Saudi Pro League vẫn mở cửa đăng ký cầu thủ mới đến ngày 23/9. Điều này cho phép Al Nassr có cơ hội bổ sung tân binh bom tấn để phục vụ tham vọng ở mùa giải 2025/26.