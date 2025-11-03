Ứng viên sáng giá cho giải Bàn thắng đẹp nhất mùa

Tiền vệ Piotr Zielinski trở thành người hùng của Inter Milan trong chiến thắng 2-1trước Hellas Verona ở vòng 10 Serie A rạng sáng 3/11.

Zielinski ghi siêu phẩm. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ người Ba Lan mở tỷ số với một pha vô-lê tuyệt đẹp ở phút thứ 16 cho Inter. Đây là kết quả của pha dàn xếp ăn ý, khi Hakan Calhanoglu thực hiện quả phạt góc đúng vào đà băng lên của Zielinski, giúp anh tung cú dứt điểm bóng sống đẳng cấp làm tung lưới Verona.

Phát biểu sau trận, cựu cầu thủ Napoli tiết lộ bàn thắng là kết quả của quá trình rèn luyện kỹ lưỡng trên sân tập. Anh nói trên DAZN: “Pha lập công đó là tình huống mà chúng tôi tập rất nhiều. Trợ lý HLV Angelo Palombo nghiên cứu rất kỹ các giải đấu khác và luôn tìm ra những chi tiết nhỏ có thể áp dụng vào hệ thống của đội. Tôi phải cảm ơn Calhanoglu vì đường chuyền hoàn hảo, giống như một món quà vậy".

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng pha lập công của Zielinski xứng đáng được đề cử cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất mùa, nếu xét về độ đẹp mắt và độ khó trong cách thực hiện.

Dù sớm mở tỷ số, Inter vẫn trải qua một trận đấu đầy khó khăn. Phải đến phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, thầy trò HLV Cristian Chivu mới có thể định đoạt chiến thắng 2-1 nhờ bàn phản lưới nhà của Martin Frese.

Chiến thắng này giúp Inter tiếp tục duy trì phong độ ổn định và chỉ còn kém đội đầu bảng Napoli đúng 1 điểm.

