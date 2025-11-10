Ferrari lại xui xẻo, tân binh gây bất ngờ ở Sau Paolo GP

Rạng sáng 10/11 (giờ Hà Nội), chặng đua F1 tại Sao Paulo (Brazil) chứng kiến hàng loạt tình huống bất ngờ.

Chặng đua ở Sao Paulo kịch tính ngay từ khi xuất phát.

Ngay ở vòng đua đầu tiên, chiếc xe của Lewis Hamilton bị một thành viên đội Alpine húc bay cánh trước. Với hàng loạt va chạm sau đó, tay đua của Ferrari không thể hoàn thành chặng đua vì chiếc xe đã hư hỏng nặng.

Charles Leclerc, tay đua còn lại của đội đua Italy, còn kết thúc chặng đua sớm hơn đồng đội. Ở vòng thứ 8, Oscar Piastri tác động vào bánh xe của Kimi Antonelli khi cố gắng vượt ở góc cua hẹp, vô tình gây va chạm với xe của Leclerc. Lốp trước của chiếc xe bay ra ngoài, và tay đua này phải bỏ dở chặng dù không làm gì.

Trong khi đó, Max Verstappen lại thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Thành viên của Red Bull xuất phát thứ 19, nhưng nhanh chóng vượt mặt hàng loạt tay đua. Chỉ sau 24 vòng đầu tiên, tay đua người Hà Lan có mặt trong top 4.

Khi chỉ còn 20 vòng cuối, dù vào thay lốp 3 lần, nhiều hơn các tay đua khác, Verstappen vẫn vượt mặt George Russell của Mercedes để xếp thứ 3. Anh thậm chí đã có 10 vòng đua cuối rượt đuổi nghẹt thở với Antonelli, người xếp thứ 2, nhưng không thể chiến thắng.

Với Antonelli, tân binh 19 tuổi thể hiện phong độ xuất sắc tại Brazil. Ở các phiên luyện tập, Sprint (vòng đua tính điểm), và đua phân hạng, anh đều xếp thứ 2. Thành tích này được bảo toàn trong ngày đua chính. Đây là vị trí cao nhất anh từng đạt được trong mùa giải 2025.

Nhà vô địch của chặng là Lando Norris của McLaren, một chiến thắng xứng đáng khi anh bỏ xa người về nhì tới hơn 10 giây. Trong khi đó, Piastri, đồng đội của anh, lại chỉ có được vị trí thứ 5 và thể hiện sự hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Với 390 điểm, Norris bỏ xa Piastri ở bảng xếp hạng cá nhân khi đã hơn đồng đội 34 điểm. Trong khi đó, Mercedes lấy lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng đội đua từ tay của Ferrari với 398 điểm có được. Ngày 20/11, các đội sẽ quay lại nước Mỹ để tham gia chặng đua tại Las Vegas, một chặng đua đêm hứa hẹn sẽ góp phần định đoạt nhà vô địch mùa giải này.