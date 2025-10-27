Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chặng đua hỗn loạn, tân binh gây bất ngờ ở Mexico GP

  • Thứ hai, 27/10/2025 07:42 (GMT+7)
Rạng sáng 27/10, chặng đua F1, Mexico Grand Prix khởi đầu hỗn loạn ngay từ những giây đầu, nhưng Lando Norris vẫn giành chiến thắng thuyết phục.

Ngay khi đèn xuất phát tắt, Max Verstappen (Red Bull) khiến khán đài Mexico nổ tung với pha “đi tắt” táo bạo ra ngoài đường đua, lao thẳng qua bãi cỏ để giành vị trí. Cú hỗn loạn ở góc cua đầu tiên khiến nhóm dẫn đầu chen chúc nhau trong vài tích tắc - và chính lúc ấy, tân binh Ollie Bearman của đội Haas bất ngờ vươn lên vị trí thứ 4, mở ra một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất chặng đua.

Bearman duy trì phong độ ổn định suốt 71 vòng, khép lại ngày đua với vị trí thứ 4 - kết quả cao nhất trong sự nghiệp F1 non trẻ của anh. Phía trên tân binh người Anh là hai chiếc Ferrari, trong khi drama vẫn chưa dừng lại. Lewis Hamilton, sau khi cắt cua và đi vào đường thoát hiểm, bị xác định phạm luật “rời đường đua và thu lợi thế”, nhận án phạt 10 giây và rơi xuống hạng 8 chung cuộc. Đồng đội Charles Leclerc, biệt danh “Hoàng tử Monaco”, cán đích ở vị trí thứ 2 nhưng không thể thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu.

Bởi ở phía trước, Lando Norris tạo nên màn trình diễn hoàn hảo. Tay đua của McLaren - người giành pole ngay từ vòng phân hạng - thể hiện tốc độ vượt trội, duy trì thế dẫn đầu không chút sai sót. Có thời điểm, anh bỏ xa Leclerc tới 25 giây, một khoảng cách thể hiện rõ sự áp đảo tuyệt đối. Khi cờ đích phất lên, Norris giành chiến thắng thuyết phục, củng cố vị thế ứng viên vô địch nặng ký.

Chiến thắng tại Mexico GP mang về cho Norris 25 điểm quý giá, giúp anh vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân với 357 điểm - hơn đồng đội Oscar Piastri đúng 1 điểm và tạo cách biệt 36 điểm so với Max Verstappen. Cuộc đua vô địch F1 mùa 2025 vì thế bước vào giai đoạn nghẹt thở.

Chỉ còn 4 chặng đua phía trước, mọi sai lầm đều có thể trả giá đắt. Sao Paulo (Brazil) vào ngày 9/11 tới sẽ là điểm hẹn tiếp theo - nơi Norris, Piastri và Verstappen tiếp tục cuộc rượt đuổi mà chỉ cần một khúc cua sai, mọi cục diện có thể lập tức đảo chiều.

