Mainoo có thể trở thành 'Pogba thứ 2'

Juventus gia nhập cuộc đua chiêu mộ Kobbie Mainoo khi tiền vệ 20 tuổi không có chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim ở MU.

Mainoo ít được sử dụng ở MU.

Theo Tutto Juve, Juventus xem Mainoo như bản sao tiềm năng của Paul Pogba. "Bà đầm già" vẽ lại kịch bản theo hướng có lợi, với việc từng đưa Pogba rời Old Trafford đến Turin năm 19 tuổi rồi trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới trước khi tái hợp MU với giá 89 triệu bảng.

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo coi trọng tài năng của Mainoo, nhưng việc thiếu cơ hội ra sân khiến cầu thủ trẻ bất mãn. Do đó, nhiều đội bóng châu Âu muốn có Mainoo. Đáng chú ý, Juventus tin rằng có thể chen chân ngay vào tháng 1/2026 nếu MU tiếp tục bỏ quên cầu thủ 10 lần khoác áo tuyển Anh.

Mainoo được cho là yêu cầu ra đi để tìm cơ hội. Tuy vậy, HLV Amorim khẳng định mọi quyết định ở kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ được phép xảy ra dựa trên lợi ích của đội bóng. Ông thừa nhận học trò thất vọng khi World Cup 2026 đang đến gần, nhưng nhấn mạnh MU mới là ưu tiên số một.

Dù được ca ngợi là tương lai hàng tiền vệ "Quỷ đỏ", Mainoo mới chơi 170 phút tại Premier League mùa này. Các quyết định dùng người của Amorim cũng cho thấy vị trí của anh không được đảm bảo.

Trận thua Everton 0-1 hôm 25/11 càng khiến MU thêm áp lực. Với việc đội bóng chỉ thi đấu một trận mỗi tuần, cơ hội xoay tua của Amorim rất hạn chế, đồng nghĩa tương lai của Mainoo tiếp tục bị treo lơ lửng. Và nếu Juventus thật sự quyết tâm, kỳ chuyển nhượng giữa mùa trở thành thời điểm Mainoo buộc phải đưa ra lựa chọn.