Mainoo có thể trở thành 'Pogba thứ 2'

  • Thứ tư, 26/11/2025 06:42 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Juventus gia nhập cuộc đua chiêu mộ Kobbie Mainoo khi tiền vệ 20 tuổi không có chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim ở MU.

Mainoo ít được sử dụng ở MU.

Theo Tutto Juve, Juventus xem Mainoo như bản sao tiềm năng của Paul Pogba. "Bà đầm già" vẽ lại kịch bản theo hướng có lợi, với việc từng đưa Pogba rời Old Trafford đến Turin năm 19 tuổi rồi trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới trước khi tái hợp MU với giá 89 triệu bảng.

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo coi trọng tài năng của Mainoo, nhưng việc thiếu cơ hội ra sân khiến cầu thủ trẻ bất mãn. Do đó, nhiều đội bóng châu Âu muốn có Mainoo. Đáng chú ý, Juventus tin rằng có thể chen chân ngay vào tháng 1/2026 nếu MU tiếp tục bỏ quên cầu thủ 10 lần khoác áo tuyển Anh.

Mainoo được cho là yêu cầu ra đi để tìm cơ hội. Tuy vậy, HLV Amorim khẳng định mọi quyết định ở kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ được phép xảy ra dựa trên lợi ích của đội bóng. Ông thừa nhận học trò thất vọng khi World Cup 2026 đang đến gần, nhưng nhấn mạnh MU mới là ưu tiên số một.

Dù được ca ngợi là tương lai hàng tiền vệ "Quỷ đỏ", Mainoo mới chơi 170 phút tại Premier League mùa này. Các quyết định dùng người của Amorim cũng cho thấy vị trí của anh không được đảm bảo.

Trận thua Everton 0-1 hôm 25/11 càng khiến MU thêm áp lực. Với việc đội bóng chỉ thi đấu một trận mỗi tuần, cơ hội xoay tua của Amorim rất hạn chế, đồng nghĩa tương lai của Mainoo tiếp tục bị treo lơ lửng. Và nếu Juventus thật sự quyết tâm, kỳ chuyển nhượng giữa mùa trở thành thời điểm Mainoo buộc phải đưa ra lựa chọn.

MU để ngỏ khả năng cho Mainoo và Zirkzee rời đi

HLV Ruben Amorim không loại trừ khả năng Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee sẽ rời MU ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng nhấn mạnh ưu tiên cao nhất luôn là CLB.

41:2433 hôm qua

Mainoo nổi giận với MU

Mainoo thất vọng vì không được thi đấu thường xuyên, đồng thời tức giận khi ban lãnh đạo Manchester United cản anh rời đi.

16:31 21/11/2025

MU chốt thương vụ 45 triệu bảng thay Mainoo

MU cân nhắc thực hiện thương vụ mượn Conor Gallagher trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, qua đó mở đường cho Kobbie Mainoo rời Old Trafford.

17:54 12/11/2025

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Chelsea trinh lang ky nguyen Estevao hinh anh

Chelsea trình làng kỷ nguyên Estevao

19 phút trước 11:15 26/11/2025

0

Stamford Bridge chứng kiến sự áp đảo toàn diện của Chelsea và khoảnh khắc Estevao nổi bật vượt trội, khiến Yamal trở thành cái bóng mờ ở tuổi 18.

Araujo tu day Barcelona vao tham canh hinh anh

Araujo tự đẩy Barcelona vào thảm cảnh

53 phút trước 10:40 26/11/2025

0

Sai lầm của Ronald Araujo một lần nữa đẩy Barcelona vào thế bế tắc. Chiếc thẻ đỏ ở Stamford Bridge tái hiện những khoảnh khắc thiếu kiểm soát từng khiến Barca ôm hận tại Champions League.

