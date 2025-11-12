MU chốt thương vụ 45 triệu bảng thay Mainoo

MU cân nhắc thực hiện thương vụ mượn Conor Gallagher trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, qua đó mở đường cho Kobbie Mainoo rời Old Trafford.

Gallagher lọt vào tầm ngắm của MU.

Theo Daily Mail, "Quỷ đỏ" muốn đàm phán với Atletico Madrid về bản hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 45 triệu bảng. Gallagher mới ra sân vỏn vẹn 4 trận mùa này và đang tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên nhằm ghi điểm với HLV Thomas Tuchel trước thềm World Cup 2026.

Thực tế, MU từng theo đuổi Carlos Baleba (Brighton) vào hè 2025 nhưng bị hét giá quá cao. Sau đó, họ chuyển hướng sang Gallagher song Atletico chỉ chấp nhận bán đứt, buộc thương vụ tạm gác lại. Giờ đây, khi tuyến giữa bộc lộ vấn đề, HLV Ruben Amorim muốn bổ sung gấp một tiền vệ toàn diện.

Bruno Fernandes và Casemiro vẫn là bộ đôi ưa thích của Amorim. Trong khi đó, Manuel Ugarte chưa đáp ứng kỳ vọng, còn Mainoo chưa có nổi một lần đá chính ở Premier League mùa này.

Ở chiều ngược lại, Napoli nhiều lần đề nghị mượn Mainoo trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 nhưng MU từ chối. Nếu Gallagher cập bến Old Trafford, Amorim có thể bật đèn xanh cho tài năng 20 tuổi ra đi tích lũy kinh nghiệm.

Mainoo được cho là muốn ra sân thường xuyên để chứng tỏ bản thân, đặc biệt sau khi không được Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh. Cho đến nay, cầu thủ trẻ mới chỉ đá chính một trận khi MU thua Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn.