Mainoo chọn xong bến đỗ

  • Thứ ba, 11/11/2025 06:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kobbie Mainoo, được cho là đã bày tỏ mong muốn rời Manchester United để chuyển đến Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Tiền vệ 20 tuổi cảm thấy không còn phù hợp với triết lý huấn luyện của Rubén Amorim. Mainoo lo ngại việc liên tục phải ngồi dự bị sẽ ảnh hưởng đến cơ hội dự World Cup 2026.

Theo Fichajes, Real Madrid đang theo dõi sát sao tình hình của tiền vệ trẻ này. Manchester United vẫn định giá Mainoo ở mức 90 triệu euro, nhưng bản thân cầu thủ sinh năm 2005 sẵn sàng chấp nhận một bản hợp đồng cho mượn, miễn điều đó giúp anh có cơ hội thi đấu thường xuyên. Mainoo có thể trở thành cầu thủ MU tiếp theo, sau Chicharito, gia nhập Real dưới dạng cho mượn.

Sở hữu thể lực sung mãn, khả năng thoát pressing ấn tượng và tầm nhìn chiến thuật vượt tuổi, Mainoo được xem là mẫu tiền vệ phù hợp với triết lý kiểm soát bóng hiện đại của Real.

Kể từ khi Amorim tiếp quản đội bóng, vai trò của Mainoo tại Old Trafford đã giảm sút đáng kể. Anh chỉ được ra sân 138 phút ở Premier League mùa này, tất cả đều từ ghế dự bị, con số đáng báo động so với tiềm năng của một cầu thủ từng được coi là “báu vật” dưới thời Erik ten Hag và tương lai của tuyển quốc gia Anh. Chính vì vậy, Mainoo tin rằng việc ra đi là bước đi cần thiết để vực dậy sự nghiệp.

