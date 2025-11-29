Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU theo đuổi con trai Robinho

  • Thứ bảy, 29/11/2025 09:08 (GMT+7)
MU mở hướng đi táo bạo trong kế hoạch săn lùng tài năng trẻ khi đưa Robinho Junior vào tầm ngắm.

Con trai Robinho được nhiều đội bóng săn đón.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận đội ngũ tuyển trạch của MU theo dõi sát sao cầu thủ 17 tuổi suốt thời gian qua. Robinho Junior được xem là gương mặt sáng giá thuộc thế hệ kế cận của bóng đá Brazil và tài năng triển vọng mới nổi của Santos.

Không chỉ MU, cuộc cạnh tranh còn có sự góp mặt của Chelsea, Inter Milan, Espanyol và Galatasaray. Robinho Junior là con trai của cựu tiền đạo nổi tiếng Robinho. Dù hợp đồng hiện tại có điều khoản giải phóng lên tới 100 triệu euro, Santos có thể buộc phải bán với mức giá mềm hơn do khó khăn tài chính.

Robinho Junior mới đá chính hai trận và sở hữu một pha kiến tạo, nhưng được đánh giá cao nhờ khả năng đi bóng tốc độ, kỹ thuật lắt léo và sự tự tin khi chơi ở vị trí chạy cánh phải. Nếu cập bến Old Trafford, anh khả năng sẽ bắt đầu ở đội U18 hoặc U21 để làm quen môi trường trước khi được đẩy lên các cấp độ cao hơn.

Robinho Junior cũng có thể trở thành mảnh ghép quan trọng bên cạnh JJ Gabriel của MU. Tài năng 15 tuổi đang gây sốt khắp châu Âu và được HLV Darren Fletcher thử nghiệm ở vai trò trung phong sau thời gian đá cánh trái.

Thương vụ tiềm năng này nằm trong chiến lược cải tổ mạnh mẽ của INEOS tại học viện MU khi nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới tuyển trạch và chiêu mộ những tài năng xuất sắc từ sớm nhất có thể.

Trước đó, MU bổ sung hàng loạt gương mặt triển vọng như Jack và Tyler Fletcher, Sekou Kone, Chido Obi hay Diego Leon, qua đó hình thành lứa cầu thủ được kỳ vọng sẽ làm mới tương lai của đội bóng áo đỏ.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

