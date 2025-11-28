Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU đón tân binh mùa đông đầu tiên

  Thứ sáu, 28/11/2025 06:40 (GMT+7)
MU chuẩn bị đón tài năng đặc biệt từ Colombia, thể hiện rõ tham vọng dài hạn trong chiến lược trẻ hóa lực lượng.

Orozco cần đợi tới tháng 7/2026 khi tròn 18 tuổi để khoác áo MU theo quy định.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận đội chủ sân Old Trafford đang ở những bước cuối cùng để hoàn tất bản hợp đồng với Cristian Orozco. Viên ngọc thô của CLB Fortaleza mới 17 tuổi và là đội trưởng U17 Colombia.

"Quỷ đỏ" được cho là chốt mức phí 1 triệu USD để đưa tiền vệ phòng ngự giàu tiềm năng này sang Anh. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Orozco sẽ có mặt tại Manchester trong vài ngày tới để hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi ký hợp đồng.

Hồi tháng 4, Orozco góp công lớn đưa đội tuyển trẻ Colombia vào chung kết giải vô địch U17 Nam Mỹ. Với vai trò thủ lĩnh và phong cách thi đấu chững chạc, anh được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất Nam Mỹ ở lứa tuổi của mình.

Thương vụ cho thấy MU không chỉ tìm kiếm giải pháp trước mắt mà còn đặt nền móng cho tương lai. Việc mạnh dạn đầu tư vào thủ lĩnh trẻ, giàu tố chất như Orozco khẳng định định hướng tái thiết đội hình bằng cách nuôi dưỡng những tài năng mới, tạo ra lớp kế cận đủ sức đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

Trong bối cảnh nhiều sản phẩm lò Carrington như Scott McTominay, Mason Greenwood, Alejandro Garnacho hay Anthony Elanga rời đi, MU buộc phải tái tạo dòng chảy nhân sự trẻ trung cho giai đoạn mới.

