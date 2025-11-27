Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chuyển nhượng lỗ nặng nhất thế giới

  • Thứ năm, 27/11/2025 21:00 (GMT+7)
Báo cáo từ CIES Football Observatory phơi bày sự thật phũ phàng khi MU đang là CLB có giá trị đầu tư tệ nhất thế giới.

MU đội sổ danh sách các đội chuyển nhượng tệ nhất hành tinh.

Dữ liệu phân tích của Trung tâm nghiên cứu và theo dõi số liệu bóng đá thế giới từ năm 2021 cho thấy "Quỷ đỏ" không chỉ chi tiêu thiếu hiệu quả mà còn sở hữu một đội hình bị định giá âm. Tổng giá trị đội hình hiện tại của MU ở mức âm 357 triệu bảng. Khi cộng thêm khoản lỗ 64 triệu bảng từ các thương vụ bán cầu thủ 4 năm qua, MU âm tới 421 triệu bảng, đội sổ danh sách "CLB chuyển nhượng tệ nhất hành tinh".

Sự sa sút phần lớn bắt nguồn từ những bản hợp đồng đắt đỏ nhưng gây thất vọng như Jadon Sancho, Rasmus Hojlund hay Antony. Dù chi hàng trăm triệu bảng, MU gần như không thu hồi được giá trị tương ứng trên sân lẫn thị trường chuyển nhượng.

Đứng ngay sau MU là đại gia Saudi Arabia - Al-Hilal, chỉ kém đúng 1 triệu bảng. Điểm khác biệt nằm ở việc Al-Hilal sở hữu đội hình được định giá âm 248 triệu bảng, tốt hơn MU tới 109 triệu bảng, nhưng lại chịu khoản lỗ chuyển nhượng lớn hơn (172 triệu bảng), khiến họ âm 420 triệu bảng.

Bản danh sách còn khiến bóng đá Anh thêm phần chạnh lòng. West Ham xếp thứ 3 (âm 265 triệu bảng), Leicester đứng thứ 7 (âm 113 triệu bảng), Leeds thứ 8 (âm 82 triệu bảng). Ngay cả Arsenal - đội dẫn đầu Premier League và Champions League, cũng lọt top 10 với âm 57 triệu bảng.

10 đội chi tiêu hiệu quả nhất 4 năm qua.

Ở chiều ngược lại, bức tranh sáng hơn thuộc về các đội giàu chiến lược chuyển nhượng. Eintracht Frankfurt dẫn đầu thế giới với giá trị ở mức dương 586 triệu bảng, nhờ chính sách mua rẻ - bán đắt và đội hình hiện tại được định giá cao.

Real Madrid đứng thứ 2 với 517 triệu bảng dù lãi từ bán cầu thủ chỉ vỏn vẹn 7 triệu bảng. Man City góp mặt ở vị trí thứ 8 với 250 triệu bảng, còn Liverpool xếp thứ 11 với 216 triệu bảng. Ngay cả Chelsea - dù chi đậm trong hai năm qua, vẫn giữ được tổng giá trị dương 37 triệu bảng.

Bảng xếp hạng một lần nữa phản ánh điều mà giới chuyên môn cảnh báo nhiều năm. MU sa sút thành tích và tụt dốc nghiêm trọng về hiệu quả đầu tư. Điều này chắc chắn không phải là tin vui cho Sir Jim Ratcliffe khi ông đang nỗ lực tái cấu trúc CLB.

