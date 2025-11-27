Trường hợp kỳ lạ ở MU mùa này

Diego Leon đang trở thành một trong những câu chuyện khó hiểu nhất tại sân Old Trafford mùa giải năm nay.

Leon chưa được ra sân mùa này.

Hậu vệ trái 18 tuổi được MU chiêu mộ với mức phí có thể lên tới 7 triệu bảng từ Cerro Porteno, cùng kỳ vọng sớm chen chân vào kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Leon chưa ra sân một phút nào cho đội một, thậm chí mới 4 lần góp mặt trên ghế dự bị. Dù cánh trái của MU vốn gặp vấn đề với Patrick Dorgu và Diogo Dalot chưa đáp ứng được yêu cầu, tài năng trẻ người Paraguay vẫn bị bỏ quên một cách khó lý giải.

Sự thất vọng tăng lên khi Leon chỉ được thi đấu ở đội U21. Theo truyền thông Anh, Leon cảm thấy không phù hợp với tham vọng. Leon ban đầu kiên quyết ở lại nhưng giờ buộc phải cân nhắc rời Old Trafford theo dạng cho mượn trong tháng 1/2026. Nice, đội bóng cùng thuộc tập đoàn INEOS, được xem là điểm đến lý tưởng nếu MU bật đèn xanh.

Với một tân binh được đầu tư không nhỏ, việc không được trao cơ hội ra mắt rồi bị đẩy đi chỉ sau nửa mùa cho thấy sự lãng phí đáng báo động trong cách MU vận hành và phát triển tài năng trẻ. Đây rõ ràng là trường hợp kỳ lạ, càng phản ánh tình trạng kẹt cứng cơ hội cho những cầu thủ trẻ trong hệ thống của Amorim.

Thực tế, cơ hội cho dàn cầu thủ trẻ không nhiều khi MU bị loại khỏi Carabao Cup và không dự cúp châu Âu mùa này. Nhưng Leon lẽ ra phải được đối xử tốt hơn trong bối cảnh cánh trái của "Quỷ đỏ" chưa có được sự ổn định.

