Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trường hợp kỳ lạ ở MU mùa này

  • Thứ năm, 27/11/2025 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Diego Leon đang trở thành một trong những câu chuyện khó hiểu nhất tại sân Old Trafford mùa giải năm nay.

Leon chưa được ra sân mùa này.

Hậu vệ trái 18 tuổi được MU chiêu mộ với mức phí có thể lên tới 7 triệu bảng từ Cerro Porteno, cùng kỳ vọng sớm chen chân vào kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Leon chưa ra sân một phút nào cho đội một, thậm chí mới 4 lần góp mặt trên ghế dự bị. Dù cánh trái của MU vốn gặp vấn đề với Patrick Dorgu và Diogo Dalot chưa đáp ứng được yêu cầu, tài năng trẻ người Paraguay vẫn bị bỏ quên một cách khó lý giải.

Sự thất vọng tăng lên khi Leon chỉ được thi đấu ở đội U21. Theo truyền thông Anh, Leon cảm thấy không phù hợp với tham vọng. Leon ban đầu kiên quyết ở lại nhưng giờ buộc phải cân nhắc rời Old Trafford theo dạng cho mượn trong tháng 1/2026. Nice, đội bóng cùng thuộc tập đoàn INEOS, được xem là điểm đến lý tưởng nếu MU bật đèn xanh.

Với một tân binh được đầu tư không nhỏ, việc không được trao cơ hội ra mắt rồi bị đẩy đi chỉ sau nửa mùa cho thấy sự lãng phí đáng báo động trong cách MU vận hành và phát triển tài năng trẻ. Đây rõ ràng là trường hợp kỳ lạ, càng phản ánh tình trạng kẹt cứng cơ hội cho những cầu thủ trẻ trong hệ thống của Amorim.

Thực tế, cơ hội cho dàn cầu thủ trẻ không nhiều khi MU bị loại khỏi Carabao Cup và không dự cúp châu Âu mùa này. Nhưng Leon lẽ ra phải được đối xử tốt hơn trong bối cảnh cánh trái của "Quỷ đỏ" chưa có được sự ổn định.

Tân binh MU solo ghi bàn từ giữa sân Tối 25/10, Diego Leon có pha solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU đè bẹp U21 Tottenham 4-1 thuộc vòng 7 giải trẻ Premier League 2.

Ngả mũ với Perisic

Tiền vệ kỳ cựu Ivan Perisic tiếp tục có màn tỏa sáng tại đấu trường châu Âu trong màu áo PSV.

7 giờ trước

Fabrizio Romano chỉ tên 'bom tấn' tiếp theo của MU

Nhà báo chuyên săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận MU sẽ chi đậm để mang về một tiền vệ trung tâm trong thời gian tới.

24:1442 hôm qua

Mainoo có thể trở thành 'Pogba thứ 2'

Juventus gia nhập cuộc đua chiêu mộ Kobbie Mainoo khi tiền vệ 20 tuổi không có chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim ở MU.

35:2105 hôm qua

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Greenwood bi tuyen Jamaica phan doi hinh anh

    Greenwood bị tuyển Jamaica phản đối

    9 phút trước 17:39 27/11/2025

    0

    Lời mời Mason Greenwood tham dự vòng play-off và có thể là vòng chung kết World Cup 2026 từ tuyển Jamaica vấp phải sự phản đối gay gắt từ nội bộ đội bóng.

    Vinicius buoc Xabi Alonso phai doi ke hoach hinh anh

    Vinicius buộc Xabi Alonso phải đổi kế hoạch

    48 phút trước 17:00 27/11/2025

    0

    Vinicius Jr bùng nổ trong chiến thắng 4-3 của Real Madrid trước Olympiacos, buộc HLV Xabi Alonso phải xem lại kế hoạch và khẳng định vị thế không thể thay thế trong hệ thống CLB.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý