Fabrizio Romano chỉ tên 'bom tấn' tiếp theo của MU

Nhà báo chuyên săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận MU sẽ chi đậm để mang về một tiền vệ trung tâm trong thời gian tới.

Anderson và Baleba lọt vào tầm ngắm của MU.

MU xác định rõ ưu tiên chuyển nhượng cho năm 2026 là nâng cấp tuyến giữa bằng ít nhất một tiền vệ đẳng cấp, thậm chí có thể là hai. Trên podcast "Here We Go", nhà báo Fabrizio Romano nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo MU và HLV Ruben Amorim coi đây là trục tái thiết quan trọng nhất của CLB.

Theo Romano, MU khoanh vùng hai mục tiêu hàng đầu tại Premier League là Carlos Baleba (Brighton) và Elliot Anderson (Nottingham Forest). Cả hai đều nằm trong danh sách theo dõi của Amorim từ mùa hè và được đánh giá phù hợp với định hướng trẻ hóa, tăng cường năng lượng và khả năng kiểm soát thế trận ở trung tuyến.

MU muốn chốt kế hoạch vào hè 2026, nhưng nếu có cơ hội ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, họ sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ. Amorim được cho là muốn có ít nhất một tiền vệ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh tương lai Casemiro còn bỏ ngỏ và đội hình hiện tại thiếu sự ổn định ở khu vực giữa sân.

Romano phân tích: "MU có thể chiêu mộ một hoặc hai tiền vệ, tùy thuộc vào tình hình thanh lý nhân sự và các cơ hội thị trường. Tuy nhiên, phương án chi đậm gần như chắc chắn, bởi cả Baleba lẫn Anderson đều được định giá rất cao và không dễ để các CLB chủ quản nhả người".

Động thái cho thấy MU chuẩn bị cho một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ. Nếu hoàn tất, đây có thể là một trong những đợt đầu tư lớn nhất của MU vào tuyến giữa trong nhiều năm. Mức giá của Baleba lẫn Anderson không dưới 100 triệu bảng.

