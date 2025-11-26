Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fabrizio Romano chỉ tên 'bom tấn' tiếp theo của MU

  • Thứ tư, 26/11/2025 17:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhà báo chuyên săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận MU sẽ chi đậm để mang về một tiền vệ trung tâm trong thời gian tới.

Anderson và Baleba lọt vào tầm ngắm của MU.

MU xác định rõ ưu tiên chuyển nhượng cho năm 2026 là nâng cấp tuyến giữa bằng ít nhất một tiền vệ đẳng cấp, thậm chí có thể là hai. Trên podcast "Here We Go", nhà báo Fabrizio Romano nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo MU và HLV Ruben Amorim coi đây là trục tái thiết quan trọng nhất của CLB.

Theo Romano, MU khoanh vùng hai mục tiêu hàng đầu tại Premier League là Carlos Baleba (Brighton) và Elliot Anderson (Nottingham Forest). Cả hai đều nằm trong danh sách theo dõi của Amorim từ mùa hè và được đánh giá phù hợp với định hướng trẻ hóa, tăng cường năng lượng và khả năng kiểm soát thế trận ở trung tuyến.

MU muốn chốt kế hoạch vào hè 2026, nhưng nếu có cơ hội ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, họ sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ. Amorim được cho là muốn có ít nhất một tiền vệ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh tương lai Casemiro còn bỏ ngỏ và đội hình hiện tại thiếu sự ổn định ở khu vực giữa sân.

Romano phân tích: "MU có thể chiêu mộ một hoặc hai tiền vệ, tùy thuộc vào tình hình thanh lý nhân sự và các cơ hội thị trường. Tuy nhiên, phương án chi đậm gần như chắc chắn, bởi cả Baleba lẫn Anderson đều được định giá rất cao và không dễ để các CLB chủ quản nhả người".

Động thái cho thấy MU chuẩn bị cho một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ. Nếu hoàn tất, đây có thể là một trong những đợt đầu tư lớn nhất của MU vào tuyến giữa trong nhiều năm. Mức giá của Baleba lẫn Anderson không dưới 100 triệu bảng.

Cảnh tượng gây sốc trong trận thua của MU Sáng 25/11, dàn cầu thủ MU được nhìn thấy thi đấu thiếu quyết liệt trong thất bại 0-1 trước Everton tại Old Trafford thuộc vòng 12 Premier League.

Mainoo có thể trở thành 'Pogba thứ 2'

Juventus gia nhập cuộc đua chiêu mộ Kobbie Mainoo khi tiền vệ 20 tuổi không có chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim ở MU.

13 giờ trước

Onana khiến fan MU phẫn nộ

Andre Onana trở thành tâm điểm tranh cãi khi bấm thích bài đăng ca ngợi chiến thắng của Everton trước MU tại Old Trafford rạng sáng 25/11.

15 giờ trước

Chuyện gì thật sự xảy ra khi Gueye tát đồng đội

Rạng sáng 25/11, trận MU thua 0-1 Everton trên sân Old Trafford xuất hiện khoảnh khắc kỳ lạ bậc nhất Premier League mùa này khi Idrissa Gueye bị truất quyền thi đấu vì tát đồng đội.

37:2246 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Tan HLV Beijing Guoan 'doc vi' CAHN hinh anh

    Tân HLV Beijing Guoan 'đọc vị' CAHN

    5 phút trước 19:55 26/11/2025

    0

    HLV Ramiro Amarelle khẳng định đã nghiên cứu kỹ CAHN và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong cuộc tái đấu trên sân Hàng Đẫy tối 27/11.

    Man City guc nga tu su chu quan hinh anh

    Man City gục ngã từ sự chủ quan

    35 phút trước 19:24 26/11/2025

    0

    Thất bại 0-2 trước Leverkusen ở Champions League không chỉ là cú vấp của Man City, mà còn là mồi lửa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng niềm tin giữa Pep Guardiola và truyền thông Anh.

    Messi suyt tro lai Barca hinh anh

    Messi suýt trở lại Barca

    39 phút trước 19:20 26/11/2025

    0

    Tờ Sport tiết lộ Lionel Messi đạt thỏa thuận trở lại Barcelona vào năm 2023, thậm chí hợp đồng được soạn thảo, nhưng cuộc tái ngộ trong mơ ấy đã đổ bể.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý