Chuyện gì thật sự xảy ra khi Gueye tát đồng đội

Rạng sáng 25/11, trận MU thua 0-1 Everton trên sân Old Trafford xuất hiện khoảnh khắc kỳ lạ bậc nhất Premier League mùa này khi Idrissa Gueye bị truất quyền thi đấu vì tát đồng đội.

Hành động của Gueye được coi là bạo lực.

Sự cố xảy ra sau khi đường chuyền hỏng của Gueye đặt Bruno Fernandes vào thế dứt điểm. Dù thủ quân MU sút chệch cột, Gueye và trung vệ Michael Keane lập tức lao vào tranh cãi quyết liệt xem ai là người mắc lỗi. Jordan Pickford phải can thiệp để tách cả hai, trước khi trọng tài Tony Harrington bất ngờ rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền vệ người Senegal.

Cả sân Old Trafford chết lặng, còn Gueye nổi giận đến mức bị Pickford kéo thẳng vào đường hầm. Các góc quay chậm sau đó cho thấy Gueye thật sự vung tay tát Keane trong lúc tranh cãi.

Premier League Match Centre giải thích thẻ đỏ là chính xác. Theo luật, một cầu thủ khi không tranh chấp bóng, cố ý đánh vào đầu hoặc mặt đối thủ (hoặc bất kỳ ai khác trên sân) bằng tay hoặc cánh tay sẽ bị xem là bạo lực, trừ khi lực tác động là không đáng kể. VAR xem xét và xác nhận hành vi của Gueye đủ cấu thành bạo lực.

Dù mất người, Everton bất ngờ mở tỷ số ngay sau sự cố. Kiernan Dewsbury-Hall nhận bóng ở trung lộ, loại bỏ Fernandes rồi Leny Yoro trước khi cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao, khiến Old Trafford hoàn toàn sững sờ.

Everton sau đó phải đối mặt sức ép nghẹt thở từ MU với những đợt tấn công liên tiếp, nhưng vẫn đứng vững. Kết quả khiến MU giậm chân ở vị trí thứ 10 với 18 điểm, kém top 4 khoảng cách bằng một trận thắng.