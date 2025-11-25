Thảm họa Zirkzee

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rạng sáng 25/11, Joshua Zirkzee gây thất vọng toàn tập khi MU thua Everton 0-1 thuộc vòng 12 Premier League 2025/26.

Zirkzee có ngày thi đấu kém cỏi.

Sân Old Trafford trải qua một ngày u ám nữa khi MU gục ngã 0-1 trước Everton dù đối thủ phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian. Bàn thắng duy nhất đến từ cú cứa lòng tuyệt đẹp của Kiernan Dewsbury-Hall ở cự ly 18 mét. Thủ môn Senne Lammens chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Trận thua khiến đoàn quân của HLV Ruben Amorim nhận chỉ trích dữ dội, và mũi dùi tập trung vào cái tên Joshua Zirkzee. Chân sút người Hà Lan được trao cơ hội đá chính lần thứ 2 mùa này, nhưng lại có màn trình diễn khiến người hâm mộ nổi cơn thịnh nộ.

Zirkzee bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn nhất của MU trong hiệp hai. Mạng xã hội lập tức bùng nổ chỉ trích. "Zirkzee đòi cơ hội, được trao cơ hội và phung phí nó!", "Để Zirkzee đá đủ 90 phút là quyết định tệ hại", "Nếu Zirkzee là câu trả lời, tôi chịu, chẳng biết câu hỏi là gì", "Bán Zirkzee ngay đi"... là phản ứng chung của CĐV MU.

MU gặp khó khăn trong khâu tấn công dù Everton chỉ còn 10 người từ giữa hiệp một, sau khi Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ vì va chạm trong lúc tranh cãi với chính đồng đội Michael Keane. Nhưng sự bế tắc trong lối chơi cùng phong độ mờ nhạt của Zirkzee khiến "Quỷ đỏ" không thể tìm nổi bàn gỡ.

HLV Amorim buộc phải đặt niềm tin vào Zirkzee do cả Benjamin Sesko và Matheus Cunha đều chấn thương. Tuy nhiên, phương án này lại góp phần khiến MU nhận một thất bại đáng xấu hổ khác tại Old Trafford.

Minh Nghi

Zirkzee Zirkzee

