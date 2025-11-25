MU thua muối mặt dù chơi hơn người

Rạng sáng 25/11, MU được chơi hơn người nhưng lại để thua Everton 0-1 ở vòng 12 Premier League.

Hiệp một trận đấu tại Old Trafford diễn ra với nhiều biến cố. Ngay phút thứ 10, Everton phải thay người khi lão tướng Seamus Coleman chấn thương. Chỉ 3 phút sau, "The Toffees" bất ngờ chỉ còn 10 người trên sân, do tiền vệ trụ Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ vì xô xát với đồng đội. Càng bất ngờ hơn khi MU, CLB được chơi hơn người, lại để thủng lưới trước.

Phút 29, 5 cái bóng áo đỏ để mình Kiernan Dewsbury-Hall đi bóng, trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, hạ nốt thủ thành Senne Lammens. Leny Yoro mắc lỗi trực tiếp, với một pha cắt bóng hụt.

MU gây thất vọng khi được chơi hơn người.

Sau bàn thua, MU mới vùng lên và gây sức ép lên hàng thủ đội khách. Dù vậy, cơ hội tốt nhất đội chủ nhà có được chỉ là cú sút xa bị Jordan Pickford bay người cản phá của đội trưởng Bruno Fernandes ở phút 45+1.

Hiệp một khép lại với sự chủ động hoàn toàn dành cho Everton. Đại diện vùng Merseyside chủ động chơi rắn, phạm lỗi từ xa khiến các mũi tấn công của MU, trong đó có Bryan Mbeumo, bất lực.

Sang hiệp hai, HLV Ruben Amorim thực hiện nhiều sự điều chỉnh. Mason Mount vào sân và giúp "Quỷ đỏ" gia tăng tốc độ và chất lượng những pha tấn công.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết ở những nhịp xử lý quyết định. Cơ hội đến nhưng lần lượt trước mũi giày của các chân sút áo đỏ.

Phút 73, ban huấn luyện chủ nhà nuối khi Bruno có pha xử lý điệu đà không cần thiết khiến bóng đi vọt xà sau đường chuyền của Mount. Khi các hậu vệ Everton bị đánh bại, trong khung gỗ vẫn còn Pickford. Thủ môn số một của tuyển Anh có hai pha cứu thua xuất sắc ở phút 80 và 89, trước nỗ lực dứt điểm của Joshua Zirkzee.

Trận đấu khép lại với nỗi thất vọng ê chề với thầy trò Amorim. MU lần đầu thua Everton trên sân nhà sau hơn một thập kỷ và giậm chân ở vị trí thứ 10 với 18 điểm, kém top 4 khoảng cách 3 điểm.