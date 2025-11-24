Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tân binh tiếp theo của MU có giá 50 triệu euro

  • Thứ hai, 24/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

MU đang tiến rất gần tới chữ ký của Joao Gomes và thương vụ nhiều khả năng được hoàn tất ngay trong tháng 1/2026.

MU được cho là sắp hoàn tất chữ ký Gomes.

Truyền thông Brazil đồng loạt xác nhận cuộc đàm phán giữa MU và Wolves tiến triển thuận lợi trong tuần qua. Đội chủ sân Old Trafford chi khoảng 50 triệu euro để đưa tiền vệ 24 tuổi về Manchester. Gomes sẽ chia tay Wolves khi CLB đang rơi xuống đáy bảng xếp hạng và đối mặt nguy cơ xuống hạng.

HLV Ruben Amorim coi Gomes là mục tiêu khả dĩ nhất để bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ bởi mức giá rẻ hơn nhiều so với các phương án khác như Elliot Anderson (Forest), Adam Wharton (Palace) hay Carlos Baleba (Brighton)..

MU cần tái thiết hàng tiền vệ trong bối cảnh Casemiro khả năng cao rời đi khi hết hợp đồng vào mùa hè 2026, còn Kobbie Mainoo dường như không nằm trong kế hoạch của Amorim vì ít ra sân. Cầu thủ trẻ còn muốn chia tay MU để tìm suất dự World Cup 2026.

Đáng chú ý, Wolves muốn giữ người, nhưng tình thế ngặt nghèo khiến nguy cơ mất trụ cột là rất lớn. Dù HLV Rob Edwards được thông báo rằng CLB không muốn bán ai, việc Wolves chỉ giành 2 điểm sau 12 vòng biến mọi cam kết trở nên mong manh.

Gomes chơi hơn 100 trận tại Premier League, nổi bật bởi lối đá giàu năng lượng, mạnh mẽ nhưng vẫn sở hữu khả năng chuyền bóng và giữ nhịp ấn tượng. Đây là phong cách phù hợp với hệ thống 3-4-3 của Amorim. Sự cân bằng giữa sức chiến đấu và chất lượng xử lý của Gomes được mô tả là toàn diện.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Gomes có thể trở thành tân binh tiếp theo rời Molineux để tái ngộ người đồng hương Matheus Cunha tại Carrington.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

