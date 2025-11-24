MU ra giá mua Guehi

Manchester United đưa ra lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Marc Guehi, đội trưởng của Crystal Palace, đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Theo The Times, động thái này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược củng cố hàng thủ của "Quỷ đỏ" khi mùa giải 2025/26 đang diễn ra đầy cam go.

Marc Guehi, đội trưởng của Crystal Palace, hiện chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với đội bóng hiện tại. Điều này khiến giá trị chuyển nhượng của anh giảm mạnh, tạo cơ hội cho các CLB lớn như Manchester United nhảy vào thương vụ với mức phí hợp lý.

MU xem mức giá 25 triệu bảng cho Guehi là con số hời. Với phong độ ấn tượng trong hai mùa giải qua, Guehi trở thành mục tiêu lý tưởng để thay thế cho Harry Maguire. Kinh nghiệm ở hàng thủ ba người dưới thời HLV Oliver Glasner tại Crystal Palace khiến Guehi trở thành mục tiêu lý tưởng của HLV Amorim.

Maguire, người từng được Manchester United mua về từ Leicester City với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng vào năm 2019, hiện đối mặt với viễn cảnh rời CLB dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2026, khi hợp đồng của anh đáo hạn.

Thực tế, HLV Amorim không đánh giá cao Maguire trong sơ đồ ba trung vệ vì sự chậm chạp của ngôi sao này. Trong khi đó, Guehi, với khả năng tranh chấp tốt trên không và kỹ năng chuyền bóng xuất sắc, được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới cho hàng thủ Manchester United.