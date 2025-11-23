MU đã đúng với Baleba

Đến thời điểm này của mùa giải, MU có lý do để thở phào khi nhìn lại thương vụ Carlos Baleba.

Baleba tệ hơn 2 mục tiêu khác của MU là Wharton và Anderson.

Tiền vệ Brighton từng là ưu tiên số một của "Quỷ đỏ", song đang trải qua một mùa giải tệ hại. Anh có lần thứ 4 ở Premier League mùa này bị rút ra ngay sau hiệp một. Trận gặp Brentford đêm 22/11 là minh chứng rõ nhất. Baleba ra nghỉ khi đội nhà bị dẫn 0-1, nhận về 5,7 điểm, còn Brighton thắng ngược 2-1.

Hè 2025, MU từng tiến rất gần Baleba khi đạt thỏa thuận cá nhân. Nhưng mức giá vượt mốc 100 triệu bảng khiến đội bóng thành Manchester chùn bước. Quyết định chờ đến năm 2026 để đánh giá lại mục tiêu nay được xem là hoàn toàn chính xác.

Mùa trước, Baleba được coi là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất giải đấu. Thế nhưng thời điểm này, phong độ của cầu thủ 21 tuổi tụt dốc không phanh. The Athletic mô tả đây là "mùa giải thảm họa", và trận gặp Brentford chỉ tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đáng quên của Baleba.

Trong khi đó, các mục tiêu khác của MU lại thăng hoa. Adam Wharton rực sáng trong chiến thắng 2-0 của Crystal Palace trước Wolves với 1 kiến tạo, tỷ lệ chuyền bóng 87%, thắng 100% số pha tắc bóng và dẫn đầu số lần cắt bóng.

Cũng ở vòng đấu này, Elliot Anderson tiếp tục màn trình diễn đẳng cấp trong chiến thắng 3-0 của Nottingham Forest trước Liverpool tại Anfield. Tiền vệ được HLV Thomas Tuchel ưu ái cho tuyển Anh thắng 4/6 pha tranh chấp, chuyền chính xác 89% và tạo 3 cơ hội ngon ăn - nhiều nhất trận.

Sự đối lập giữa Baleba và hai cái tên còn lại khiến MU nghiêng về một hướng đi mới. Đội bóng của Ruben Amorim bất bại 5 trận gần nhất và không còn muốn đánh cược vào một tiền vệ vẫn còn loay hoay trước áp lực Premier League.