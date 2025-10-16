MU chấm dứt thương vụ Baleba

MU chuyển hướng trong kế hoạch tăng cường tuyến giữa khi ưu tiên chiêu mộ Adam Wharton, thay vì tiếp tục theo đuổi Carlos Baleba.

Baleba không còn nằm trong danh sách mục tiêu của MU.

Theo truyền thông Anh, HLV Ruben Amorim đánh giá cao tài năng trẻ người Anh – đặc biệt khả năng chuyền bóng tấn công trực diện, xuyên phá hàng phòng ngự đối phương thay vì những đường chuyền an toàn ngang sân.

Kể từ khi rời Blackburn để gia nhập Palace vào năm 2024, Wharton nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ hay nhất Premier League, góp công lớn giúp "Đại bàng" giành FA Cup và Community Shield – hai danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Trong khi đó, Baleba trải qua khởi đầu đáng quên tại mùa 2025/26. Được định giá hơn 100 triệu bảng, ngôi sao người Cameroon chưa hoàn thành trọn vẹn 90 phút nào cho Brighton từ đầu mùa. "Quỷ đỏ" từng mở đàm phán trong hè 2025 nhưng rút lui vì mức giá cao, khiến thương vụ đổ bể.

Chủ tịch Brighton, Tony Bloom, xác nhận MU thực sự quan tâm đến Baleba nhưng sau cùng đóng cửa thương vụ. Ông cũng khẳng định cầu thủ này vẫn cực kỳ quan trọng với đội bóng và mong muốn anh ở lại ít nhất thêm một mùa.

HLV Fabian Hürzeler cho rằng tin đồn chuyển nhượng ảnh hưởng đến tâm lý Baleba: "Khi một cầu thủ trẻ nghe tin có CLB lớn như MU quan tâm, điều đó chắc chắn tác động tới cậu ấy. Baleba vẫn cần học cách giữ sự tập trung và khiêm tốn để tiếp tục phát triển".

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Steve Parish của Palace khẳng định CLB không chịu áp lực bán Wharton, dù hiểu cầu thủ sớm muộn cũng sẽ hướng tới sân khấu lớn hơn: "Không có gì lạ khi MU quan tâm Wharton. Cậu ấy là tài năng phi thường. Nhưng Wharton còn hợp đồng dài và hiện toàn tâm cho Palace".