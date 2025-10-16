Tiền đạo Joshua Zirkzee tính rời MU vào tháng 1/2026 sau khi không được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim.

Zirkzee đòi rời MU.

Theo tờ Gazzetta dello Sport (Italy), chân sút người Hà Lan cảm thấy thất vọng vì liên tục bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Anh muốn tìm bến đỗ mới để níu giữ cơ hội dự World Cup 2026.

HLV Ronald Koeman vừa loại Zirkzee khỏi danh sách trong hai trận thắng Malta và Phần Lan vừa qua. “Cơn lốc màu da cam” (biệt danh tuyển Hà Lan) đang dẫn đầu bảng G vòng loại, gần như chắc suất đến Mỹ - Canada - Mexico hè tới. Tuy nhiên, với phong độ mờ nhạt tại MU, Zirkzee khó lòng thuyết phục được HLV trưởng.

Truyền thông Italy cho biết cả Roma và Como đều đang theo sát tình hình của Zirkzee. HLV Gian Piero Gasperini của Roma, người từng muốn đưa anh về Atalanta, chỉ có thể đề nghị một bản hợp đồng cho mượn. Trong khi đó, Como của Cesc Fabregas sẵn sàng chi tiền mua đứt. Tuy nhiên, điểm bất lợi của Como là không thể mang lại suất dự cúp châu Âu như Roma.

Gia nhập MU từ Bologna vào mùa hè 2024, Zirkzee được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, mùa đầu tiên ở Anh của anh khá nhạt nhòa, chỉ ghi được 3 bàn sau 32 trận tại Premier League.

Bước sang mùa giải 2025/26, tình hình của Zirkzee còn tệ hơn. Sau 8 vòng đấu, anh mới có 3 lần ra sân tại Premier League, tất cả đều từ băng ghế dự bị.

