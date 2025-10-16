Bí ẩn về sự biến mất của Valdes

Cuộc sống hậu giải nghệ của Víctor Valdes trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của bóng đá thế giới.

Truyền thông đại chúng gần như không biết Valdes ở đâu

Valdes từng là biểu tượng dưới khung gỗ Barcelona, ở thời kỳ hoàng kim của triều đại Pep Guardiola. Với khả năng chơi chân điêu luyện, phản xạ tuyệt vời và tinh thần thép, anh góp phần định hình một kỷ nguyên huy hoàng cho đội bóng xứ Catalonia.

Trong sự nghiệp, Valdes giành 6 La Liga, 3 Champions League, 2 FIFA Club World Cup cùng vô số danh hiệu cá nhân và tập thể khác. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, Valdes luôn giữ một phong thái kín đáo, hiếm khi phô trương hay tìm kiếm sự chú ý ngoài sân cỏ.

Ngày còn thi đấu, ở đỉnh cao danh vọng, Valdes từng gây sốc: “Khi tôi nghỉ hưu, tôi sẽ biến mất. Tôi sẽ đến một nơi mà không ai tìm thấy tôi". Có vẻ như anh giờ đã giữ đúng lời hứa của mình.

Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 2017, Valdes không hoàn toàn rời xa bóng đá. Anh thử sức với vai trò huấn luyện viên, bắt đầu từ đội trẻ Moratalaz, sau đó trở lại Barcelona để dẫn dắt đội U19 vào năm 2019. Tuy nhiên, hành trình này không kéo dài. Chỉ sau vài tháng, anh rời đội U19 vì mâu thuẫn với ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Victor Valdes từng có thời gian chơi cho MU.

Đến tháng 3/2025, Valdes nhận lời dẫn dắt Real Avila, một đội bóng hạng ba Tây Ban Nha. Nhưng chỉ sau bốn trận đấu, vào tháng 5, anh bất ngờ từ chức mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích chi tiết nào. Từ đó, Valdes hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt công chúng.

Marca tiết lộ những người từng quen biết Valdes cho biết anh cắt đứt gần như mọi liên lạc. “Anh ấy không trả lời tin nhắn. Anh ấy đã xóa WhatsApp. Không có Instagram hay bất kỳ dấu vết nào trên mạng xã hội”, một nguồn tin thân cận chia sẻ.

Những người từng làm việc cùng Valdes mô tả anh như một người sống khắc kỷ, tránh xa mọi ồn ào của cuộc sống hiện đại. Cho đến nay, vẫn không ai biết Valdes giờ ra sao.