Messi gạch tên Yamal

  • Thứ tư, 15/10/2025 20:54 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Lionel Messi gây chú ý khi gạch tên Lamine Yamal khỏi danh sách "Messi+10", dự án vinh danh 10 tài năng trẻ hàng đầu thế giới do anh tự tay chọn lựa cùng Adidas.

Messi không chọn Yamal vào danh sách thế hệ kế cận của bóng đá thế giới là có lý do.

Huyền thoại người Argentina Lionel Messi vừa khởi động mùa thứ hai của dự án "Messi+10" cùng Adidas, nhằm tôn vinh và đồng hành với 10 ngôi sao trẻ có tiềm năng trở thành thế hệ kế cận của bóng đá thế giới.

Đáng chú ý, Lamine Yamal (Barcelona) hay Franco Mastantuono (Real Madrid) vắng mặt. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng đó là chủ ý của Messi bởi họ sớm khẳng định đẳng cấp ngôi sao. "Messi+10" vì thế tập trung vào những gương mặt đang ở ranh giới giữa tiềm năng và đột phá.

Theo danh sách công bố, Nico Paz (Argentina, Como) là gương mặt nổi bật nhất. Tiền vệ tấn công trưởng thành từ lò Real Madrid này được xem là "người thừa kế tự nhiên" của Messi về phong cách thi đấu thông minh, mềm mại và luôn biết cách tạo khác biệt.

Bên cạnh đó là những viên ngọc thô đến từ khắp các châu lục gồm Kendry Paez (Ecuador, Chelsea), Rio Ngumoha (Anh, Liverpool), Mohamed Kader Meite (Pháp, Rennes), Brajan Gruda (Đức, Brighton), Mika Godts (Bỉ, Ajax), Rodrigo Mora (Bồ Đào Nha, FC Porto) và Andrey Santos (Brazil, Chelsea).

Đáng chú ý, danh sách còn có hai cầu thủ nữ – Clara Serrajordi (Barcelona, Tây Ban Nha) và Lily Yohannes (Lyon, Mỹ) – minh chứng cho tầm nhìn toàn diện của Leo trong việc tôn vinh tài năng bất kể giới tính hay biên giới.

Dự án "Messi+10" là chiến dịch về trách nhiệm truyền lửa. Messi - cậu bé rụt rè được Barcelona đưa vào sân cách đây hai thập kỷ, giờ đứng trong vai trò nâng đỡ thế hệ kế tiếp, những người mang trong mình giấc mơ như anh từng có.

Với Messi, đây là cách anh gửi gắm tầm nhìn: "Bóng đá luôn cần người kế tiếp. Tôi chỉ giúp họ nhìn thấy con đường mà tôi từng đi qua".

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Messi gạch tên Yamal Lionel Messi Messi Barcelona Yamal

