Siêu sao người Argentina, Lionel Messi, lên kế hoạch tổ chức giải U16 quốc tế tại Mỹ với sự góp mặt của các đội trẻ Barcelona, Chelsea và Man City.

Messi lập giải đấu riêng. Ảnh: Reuters.

Trước thềm Giáng sinh năm nay, Messi sẽ chính thức khởi động giải đấu bóng đá trẻ mang tên mình – Messi Cup – dành cho lứa tuổi U16. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, diễn ra từ ngày 9 đến 14/12 tại thành phố Miami (Mỹ).

Theo công bố, 8 đội bóng trẻ hàng đầu thế giới sẽ góp mặt, trong đó có 2 đại diện đến từ Anh là Chelsea và Manchester City. Ngoài ra, giải còn quy tụ những học viện trứ danh như Barcelona, Newell’s Old Boys, Inter Milan, River Plate, Atletico Madrid và đặc biệt là Inter Miami, đội bóng hiện tại của Messi.

Tám đội sẽ được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Sau đó, giải sẽ bước vào vòng play-off để phân định thứ hạng chung cuộc. Phần lớn các trận đấu sẽ được tổ chức tại sân Chase - sân nhà của Inter Miami - cùng các sân tập ở khu vực lân cận.

Tim Pastore, Giám đốc Điều hành công ty truyền thông 525 Rosario của Messi, nhấn mạnh: “Messi Cup là nơi mà bóng đá của hôm nay gặp gỡ những ngôi sao tương lai. Đây không chỉ là sân chơi để phô diễn tài năng, mà còn là cơ hội kết nối văn hóa, cộng đồng và tạo dựng những di sản bền vững vượt ra ngoài sân cỏ".

Sự kiện này đánh dấu bước đi mới của Messi trong việc tạo dựng một sân chơi quốc tế cho thế hệ cầu thủ trẻ, giúp quảng bá bóng đá tại Mỹ.

