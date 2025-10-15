Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi lập giải đấu riêng

  • Thứ tư, 15/10/2025 10:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Siêu sao người Argentina, Lionel Messi, lên kế hoạch tổ chức giải U16 quốc tế tại Mỹ với sự góp mặt của các đội trẻ Barcelona, Chelsea và Man City.

Messi lập giải đấu riêng. Ảnh: Reuters.

Trước thềm Giáng sinh năm nay, Messi sẽ chính thức khởi động giải đấu bóng đá trẻ mang tên mình – Messi Cup – dành cho lứa tuổi U16. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, diễn ra từ ngày 9 đến 14/12 tại thành phố Miami (Mỹ).

Theo công bố, 8 đội bóng trẻ hàng đầu thế giới sẽ góp mặt, trong đó có 2 đại diện đến từ Anh là ChelseaManchester City. Ngoài ra, giải còn quy tụ những học viện trứ danh như Barcelona, Newell’s Old Boys, Inter Milan, River Plate, Atletico Madrid và đặc biệt là Inter Miami, đội bóng hiện tại của Messi.

Tám đội sẽ được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Sau đó, giải sẽ bước vào vòng play-off để phân định thứ hạng chung cuộc. Phần lớn các trận đấu sẽ được tổ chức tại sân Chase - sân nhà của Inter Miami - cùng các sân tập ở khu vực lân cận.

Tim Pastore, Giám đốc Điều hành công ty truyền thông 525 Rosario của Messi, nhấn mạnh: “Messi Cup là nơi mà bóng đá của hôm nay gặp gỡ những ngôi sao tương lai. Đây không chỉ là sân chơi để phô diễn tài năng, mà còn là cơ hội kết nối văn hóa, cộng đồng và tạo dựng những di sản bền vững vượt ra ngoài sân cỏ".

Sự kiện này đánh dấu bước đi mới của Messi trong việc tạo dựng một sân chơi quốc tế cho thế hệ cầu thủ trẻ, giúp quảng bá bóng đá tại Mỹ.

Messi kiến tạo đẳng cấp cho Alba Lionel Messi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Jordi Alba sút tung lưới Atlanta United, trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami tại vòng 33 MLS sáng 12/10.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

Messi Lionel Messi Messi

    Đọc tiếp

    Lich su goi ten Harry Kane hinh anh

    Lịch sử gọi tên Harry Kane

    11 giờ trước 06:22 15/10/2025

    0

    Harry Kane tiếp tục viết thêm một chương mới trong lịch sử tuyển Anh khi lập cú đúp giúp "Tam sư" đè bẹp Latvia 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 15/10.

    Khi ca thay lan tro ong Kim Sang-sik bat luc hinh anh

    Khi cả thầy lẫn trò ông Kim Sang-sik bất lực

    11 giờ trước 06:43 15/10/2025

    0

    Đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 - mục tiêu tưởng như hiển nhiên, nhưng cách mà chiến thắng ấy diễn ra lại khiến người xem khó lòng yên tâm.

    HLV Qatar bat tinh tren san hinh anh

    HLV Qatar bất tỉnh trên sân

    11 giờ trước 06:44 15/10/2025

    0

    Một sự cố hy hữu xảy ra trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á giữa Qatar và UAE rạng sáng 15/10 trên sân Jassim Bin Hamad.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý