HLV Qatar bất tỉnh trên sân

Một sự cố hy hữu xảy ra trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á giữa Qatar và UAE rạng sáng 15/10 trên sân Jassim Bin Hamad.

HLV Qatar nằm bất tỉnh trên sân.

Giữa hiệp hai, khi đang quan sát trận đấu từ khu vực kỹ thuật, HLV Julen Lopetegui bất ngờ lĩnh trọn cú sút mạnh trúng mặt ngay sát đường biên. Cú va chạm khiến chiến lược gia 58 tuổi choáng váng, nằm bất động trên sân trong ít phút, khiến bầu không khí trên sân thoáng chốc trở nên lo lắng.

Ngay lập tức, đội ngũ y tế cùng tiền vệ Assim Madibo - người vô tình sút bóng gây ra tình huống này - đã chạy đến kiểm tra. Sau vài phút chăm sóc, Lopetegui được dìu đứng dậy trong trạng thái còn choáng, nhưng may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Vượt qua sự cố, cựu HLV Real Madrid vẫn tiếp tục công việc chỉ đạo và giúp Qatar giành chiến thắng 2-1 trước UAE, qua đó chính thức đoạt vé dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

HLV Lopetegui vực dậy và giúp tuyển Qatar giành vé dự World Cup. Ảnh: Reuters.

Đây là thành tựu đáng nhớ với Lopetegui kể từ khi nhận lời dẫn dắt Qatar hồi tháng 5, chỉ vài tháng sau khi chia tay West Ham. Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng có sự nghiệp ấn tượng với những trải nghiệm ở tuyển Tây Ban Nha, Real Madrid và đặc biệt là giành chức vô địch Europa League cùng Sevilla.

Dù sự nghiệp gần đây sa sút với những quãng thời gian ngắn ngủi tại Wolves và West Ham, Lopetegui có cơ hội lấy lại uy tín trên băng ghế huấn luyện. Chiến thắng quan trọng trước UAE không chỉ đưa Qatar đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn mở ra hy vọng về một hành trình khởi sắc cho chiến lược gia 58 tuổi này.

